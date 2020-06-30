Вторая волна пандемии COVID-19, Трамп может начать торговую войну против Евросоюза: главные события недели

Источник материала: Myfin

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Мировые рынки продолжают с особым вниманием следить за ситуацией вокруг COVID-19, опасаясь второй волны пандемии и надеясь встретить ее максимально подготовленными. Основное место в обсуждениях мировых экспертов и инвесторов по-прежнему занимают прогнозы по восстановлению и дальнейшему развитию мировой экономики после окончания пандемии и принятие соответствующих мер поддержки локальных экономик.

Трапм пойдет торговой войной на ЕС?

Резонансным событием, как с точки зрения политики, так и экономики, стало интервью Ангелы Меркель, которое она дала шести ведущим европейским СМИ и поделилась мнением о будущем Европы и мира. Канцлер затронула тему исторически сложившегося стремления США к мировому лидерству и возможной смене этой позиции. В частности, заслуживает внимания фраза «США больше не хотят быть мировой державой». Очевидно, что высказывание Меркель свидетельствует о серьезных разногласиях в отношениях между ЕС и США, кризисе в отношениях и недоверии.

На фоне заявлений Трампа о возможном выводе части американского контингента из Германии она подчеркнула, что размещение военных США в ФРГ направлено не только на защиту союзников по НАТО, но и преследует собственные интересы Вашингтона.



Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Безусловно, геополитика оказывает дополнительное давление на рынки. Торговые трения между США и ЕС начали набирать обороты. По сообщениям информированных источников, США и ЕС рассматривают возможность введения взаимных пошлин на импортируемые товары друг друга. Это оказывает дополнительное негативное влияние на евро.

Сейчас евро торгуется вблизи 1,1250 к доллару, однако я не исключаю его плавного дальнейшего ослабления к уровням поддержек 1,1150 (80). На фоне риска снижения евро повышается спрос на валюты-убежища, в числе которых доллар.



На этом фоне в США обостряется эпидемиологическая обстановка. Об этом говорит неумолимая статистика – в Калифорнии и Техасе все больше новых случаев заражения.



Естественно, что эти новости приковывают пристальное внимание инвесторов и аналитиков. К сожалению, эти события ведут к слабости американского фондового рынка относительно других.

Отыгран ли негатив?

Сырьевой рынок за истекший период показал смешанную динамику. Позитив восстановления экономики Еврозоны позволил ценам на нефть марки Brent закрепиться выше отметки 42 доллара за баррель, однако, за этим последовала просадка более, чем на 5%, на фоне поступающих новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки. Инвесторы опасаются снижения потребления.

Еженедельная статистика от Минэнерго США о запасах стала второй причиной снижения цен, показав рост на 1,4 млн. баррелей при прогнозе увеличения всего на 0,3 млн. Также Министерство сообщило о первом за последние 2,5 месяца росте добычи нефти – недельный рост составил 0,5 млн. до общего значения в 11 млн. баррелей.

Помимо общего фона и статистики, негатива добавил МВФ: в новом докладе прогнозируется спад мировой экономики по итогам текущего года до 4,9% при первоначальном прогнозе 3,0%.

Надеюсь, что нефть отыграла негативный новостной фон и все-таки сможет удержать текущие позиции и сохранить коридор в диапазоне 38,5-42,0 на предстоящую неделю.



Важный момент для двух рублей

Начало недели характеризовалось сдержанным укреплением российского рубля, как реакцией на агрессивное снижение ставки сразу на 100 базисных пунктов. Первые торговые дни поддержали российский рубль благодаря улучшению настроений на мировых финансовых рынках, росту цен на нефть и налоговым платежам – он торговался 68,5-68,70 за доллар.

Однако, как только наметилась смена настроения на сырьевом рынке, и прошел пик налогового периода, российский рубль быстро лишился опоры, поскольку никаких других факторов, способных подержать его, на рынке не было. В итоге к концу недели российский рубль существенно ослаб и к окончанию основной торговой сессии потерял в весе 1,1%, приблизившись вплотную к отметке 69,80.

Исходя из общемировой ситуации с коронавирусом и роста неопределенности на этом фоне, риски по российскому рублю по-прежнему сохраняются под уровнем 69,5-70,0 в паре с долларом.

Считаю, что в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 40 долларов, уже в ближайшие торговые сессии российский рубль может закрепиться в диапазоне 70-75 рублей.

Тем не менее, пока нефтяные котировки остаются вблизи 40 долларов за баррель, рубль, вероятно, останется в диапазоне 69,50-70,00.



Для белорусского рубля неделя прошла в похожем ключе: поддержка налогового периода оказалась краткосрочной. Первую половину недели наблюдался устойчивый рост активности на торгах БВФБ, как с точки зрения увеличения количества сделок, пик которых пришелся на вторник (159 сделок), так и с точки зрения объема в долларовом эквиваленте (49,072 млн).

Уплата основного объема квартальных налогов пришлась на 22-23 июня, и возросший спрос на белорусский рубль снизил курс доллара до минимального за три месяца – 2,3692. Волатильность рубля по отношению к основным валютам корзины в конце недели полностью коррелировала с восточным соседом и, на фоне снижения активности, торги пятницы завершились средневзвешенным курсом 2,3839.

Мои ожидания по курсу на конец второго квартала в коридоре 2,3800-2,3950.