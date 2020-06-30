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Граница между Россией и Беларусью откроется к началу августа, считает посол
30.06.2020 09:20 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.ua
Впрочем, это пока лишь предположение – точная дата не определена.
Границу с Беларусью Россия закрыла еще в марте в связи со вспышкой коронавируса. Лишь в июне были введены некоторые послабления: попасть в Беларусь из России и наоборот можно для ухода за больными родственниками, для работы и учебы при наличии подтверждающих документов.
Когда граница откроется для всех остальных – пока неясно. 29 июня посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что это может произойти в конце июля- начале августа, передает
Семашко напомнил, что некоторые послабления уже введены – например, для вахтовиков.
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Впрочем, это пока лишь предположение – точная дата не определена.
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