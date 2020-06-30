Граница между Россией и Беларусью откроется к началу августа, считает посол

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.ua

Впрочем, это пока лишь предположение – точная дата не определена.

Границу с Беларусью Россия закрыла еще в марте в связи со вспышкой коронавируса. Лишь в июне были введены некоторые послабления: попасть в Беларусь из России и наоборот можно для ухода за больными родственниками, для работы и учебы при наличии подтверждающих документов.

Когда граница откроется для всех остальных – пока неясно. 29 июня посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что это может произойти в конце июля- начале августа, передает Белта . Свое мнение он обосновал «прекрасной» статистикой распространения COVID-19 в обеих странах, где, согласно официальным данным, число выздоровевших превышает число заболевших, а суточное количество вновь выявляемых случаев заражения падает.

Семашко напомнил, что некоторые послабления уже введены – например, для вахтовиков.