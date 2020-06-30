Cirque du Soleil на грани банкротства из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Cirque du Soleil находится на грани банкротства из-за коронавируса. Чтобы остаться на плаву, цирк намерен реструктурировать свой капитал с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний, сообщает телеканал CNN.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Свое теперешнее состояние компания объяснила «огромным сбоем и принудительным закрытием шоу в результате пандемии COVID-19»

Из-за коронавируса Cirque du Soleil в конце марта приостановил все свои шоу и уволил 3,5 тысяч сотрудников.

По неофициальной информации сумма долга составляет почти миллиард долларов.

Чтобы остаться на плаву, цирк объявил тендер. Ожидается, что в нем примут участие крупнейшие спонсоры компании, в том числе частные инвестиционные компании из США, Китая и Канады. Предполагается, что благодаря этому цирк сможет привлечь и других участников.

На данный момент компания уже получила новое финансирование в размере 300 миллионов долларов для «поддержки успешного перезапуска, оказания помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil».