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Cirque du Soleil на грани банкротства из-за коронавируса
30.06.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Cirque du Soleil находится на грани банкротства из-за коронавируса. Чтобы остаться на плаву, цирк намерен реструктурировать свой капитал с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний,
Свое теперешнее состояние компания объяснила «огромным сбоем и принудительным закрытием шоу в результате пандемии COVID-19»
Из-за коронавируса Cirque du Soleil в конце марта приостановил все свои шоу и уволил 3,5 тысяч сотрудников.
По неофициальной информации сумма долга составляет почти миллиард долларов.
Чтобы остаться на плаву, цирк объявил тендер. Ожидается, что в нем примут участие крупнейшие спонсоры компании, в том числе частные инвестиционные компании из США, Китая и Канады. Предполагается, что благодаря этому цирк сможет привлечь и других участников.
На данный момент компания уже получила новое финансирование в размере 300 миллионов долларов для «поддержки успешного перезапуска, оказания помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil».
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Cirque du Soleil находится на грани банкротства из-за коронавируса. Чтобы остаться на плаву, цирк намерен реструктурировать свой капитал с помощью канадского...
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