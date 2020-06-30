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Третья больница Минска до конца недели вернётся к приёму пациентов по профилю

30.06.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все больше белорусских клиник начинают прием пациентов по профилю. Этот список готовится пополнить и 3-я городская больница Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третья больница Минска до конца недели вернётся к приёму пациентов по профилю

С учетом анализа заболеваемости COVID-19 в стране проводится поэтапное возвращение к обычной работе организаций здравоохранения, которые ранее были перепрофилированы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Третья больница Минска до конца недели вернётся к приёму пациентов по профилю

На этой неделе в Минске возобновляется работа коечного фонда в 3-й городской клинической больнице. Пока здесь специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии проводят поэтапную дезобработку.

Третья больница Минска до конца недели вернётся к приёму пациентов по профилю

Екатерина Варивода, врач-эпидемиолог УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова»:
Врачи помогают, конечно. Врачи, санитарки, медсестры – все, кто свободен, кто имеет возможность помочь, работают. Потому что надо собрать белье, все это помыть, промыть. Планируем, что уже к концу этой недели у нас начнется госпитализация.

Третья больница Минска до конца недели вернётся к приёму пациентов по профилю

Ранее в Минске в привычном ключе возобновили работу онкодиспансер, больница скорой помощи, гинекологическая больница и 1-я городская клиника. Врачи и медсестры, фельдшеры и лаборанты, другие медработники переходят на плановый режим. У них теперь также появилась возможность отдохнуть в трудовых отпусках.

Люди в материале: Екатерина Варивода

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Все больше белорусских клиник начинают прием пациентов по профилю. Этот список готовится пополнить и 3-я городская больница Минска, сообщили в...
 
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