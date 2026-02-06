«Его Величество дедлайн». Соучредитель «Про бизнес» на день поменял рабочий гаджет — и вот что из этого вышло

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» продолжает цикл статей «Его Величество дедлайн» — о том, как мы работаем, когда важно быстро принимать решения и не терять темп, и как в этом помогает современный многофункциональный планшет HUAWEI MatePad 11,5 S 2026 . В этот раз соучредитель «Про бизнес» Дмитрий Альфер объясняет, как он выстраивает управленческий ритм: контролирует показатели и процессы, работает над продуктом и ведет коммуникации с клиентами и партнерами. Обычно Дмитрий работает за ноутбуком или компьютером, а телефон использует для оперативной коммуникации. Но сегодня он меняет привычный подход: целый день будет с планшетом, чтобы ускориться и уменьшить количество переключений между экранами.

«Не живу в режиме «горящих сроков», но овертаймить иногда приходится»

— У меня две основные роли в компании. Первая — соучредитель и совладелец: я слежу за финансовыми результатами, держу руку на пульсе происходящего и, если нужно, корректирую курс. Работа в нашей компании ведется по юнитам: интернет-портал, клуб, деловые ивенты. В каждом из этих направлений свои процессы и задачи, но базово они пересекаются: маркетинг, продажи, коммуникации с клиентами, работа с подрядчиками. И за годы работы нам удалось выстроить все так, чтобы руководители юнитов могли самостоятельно все организовать и контролировать. Поэтому, к счастью, мне уже не нужно быть везде и сразу.

Вторая моя роль — развитие продуктов клуба «Про бизнес» и наших ивентов. Здесь уже полагаться во всем на коллег не получается, ведь авторское видение делегировать невозможно. Я работаю над концепциями бизнес-ивентов, программой, приглашаю спикеров и репетирую с ними выступления и, конечно, сам модерирую многие наши мероприятия и встречи. И отдельный большой пласт работы — «Клуб Про бизнес». Это уникальный для Беларуси продукт для топов и собственников. В сообществе мы продвигаем ценности взаимоопыления и поддержки, формирования социального капитала. Клуб требует постоянной личной включенности.





При этом я не могу сказать, что работаю в режиме постоянных жестких дедлайнов. Да, иногда приходится овертаймить, если случается что-то экстренное или когда в одну неделю накладывается несколько событий: встреча клуба, пару ивентов подряд. Тогда темп действительно становится плотным, и важно не суетиться.

У меня есть правило для таких моментов: если прилетает внезапная «срочно‑важная» задача, делаю паузу. Выдыхаю и выкидываю из головы тревожный шум. Потому что самая частая ошибка в дедлайнах — начинать делать что-то на панике, не составив хотя бы мини‑план. Мой график обычно известен заранее: за 3−4 дня у меня уже запланированы ключевые встречи и созвоны, и дальше я собираю дни вокруг этих центральных событий. Часто первая половина дня — это 1−2 онлайн‑созвона, их провожу из дома, потом — встречи в городе: клиенты, партнеры, спикеры, резиденты клуба. А в офис я приезжаю, когда нужно спокойно посидеть 1−3 часа и выполнить задачи, которые требуют концентрации. Иногда я просто сдвигаю рабочий день: если начинаю не в 9:00, а в 10:30, то могу приехать в офис позже и остаться до 19:00.





Работаю я обычно в связке «ноутбук — компьютер — телефон»: этого достаточно для большинства задач. Иногда добавляется простой блокнот или лист бумаги — чтобы быстро набросать структуру, зафиксировать мысль, разложить по пунктам, не распыляя внимание. Но сегодня решил заменить все эти привычные инструменты одним планшетом — попробую поработать с новым планшетом HUAWEI MatePad 11,5 S 2026. Посмотрим, сможет ли он заменить все мои гаджеты.

Заменить 3 устройства мощным планшетом: ставим эксперимент на 1 рабочий день

— Цель эксперимента для меня была практичной: понять, получится ли ускориться, используя HUAWEI MatePad 11,5 S 2026, за счет меньшего количества переключений между разными гаджетами. Хочется меньше дергаться, не пересылать файлы между устройствами, меньше распыляться на контекст.





День начинается с календаря и сообщений: я проверяю график встреч и созвонов, просматриваю вводные по ключевым направлениям и уточняю приоритеты. С точки зрения мобильности планшет ощущается удобным: он тонкий (около 6,1 мм) и легкий (примерно 515 г), поэтому его проще постоянно брать с собой и использовать в городе, не привязываясь к рабочему столу.





Один из основных критериев в оценке рабочих гаджетов — автономность. Если устройство не выдерживает активный рабочий день, оно не подходит для роли основного инструмента. Здесь помогает аккумулятор на 8800 мА·ч, а при необходимости быстро восстановить заряд — быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 40 Вт: это снимает необходимость постоянно «держаться ближе к розетке».





Следующий шаг в рабочем дне — цифры. Мне важно быстро оценить финансовые результаты и понять, где есть отклонения: онлайн‑реклама, партнерства, продажи билетов, клуб. Здесь работает базовая вещь — качество и размер экрана: 11,5 дюйма и разрешение 2800×1840 позволяют комфортно читать таблицы и дашборды без постоянного масштабирования и потери контекста.





В течение дня я часто работаю короткими интервалами между встречами. Планшет помогает именно в этом сценарии: быстро открыть нужный файл, проверить информацию, дать обратную связь и отправить обновленную версию. Частота обновления до 144 Гц добавляет плавности при прокрутке и уменьшает визуальную усталость, когда ты много читаешь и листаешь документы.





Есть возможность подключить к планшету стилус HUAWEI M‑Pencil Pro. Это удобная вещь: на ходу можно быстро набросать короткую заметку в приложении «Блокнот» — буквально пару строк или пометок по итогам встречи, чтобы не держать всё в голове, рукописную заметку можно быстро перевести в печатный текст. А если писать неудобно, можно записать мысль голосом. Это удобно для фиксации задач, когда ты в дороге или между встречами.





Кстати вот, что я оценил на встречах: планшет выглядит стильно и по‑деловому. За счет матового экрана PaperMatte, на нём незаметны отпечатки, поэтому не стыдно показать на нем презентацию для партнеров, достать на переговорах — это выглядит уместно, как рабочий инструмент, а не как гаджет просто «для развлечений». К тому же экран еще и антибликовый, поэтому удобно просматривать документы даже в помещении с искусственными светом. Картинка не бликует.





Обычно в расписании есть онлайн‑созвон. Планшет хорошо держит подключение, камера позволяет комфортно общаться с собеседниками. Удобно, что параллельно можно держать перед глазами заметки, документ и оставаться в коммуникации, без постоянных переключений между устройствами.





В какой-то момент неизбежно появляется срочная задача: уточнить условия, внести правки в документ или обновить презентацию. Я подключаю магнитную клавиатуру и работаю с текстом уже в привычной логике. Плюс в том, что компьютерная версия приложения WPS Office уже предустановлена: документы, таблицы и презентации можно открыть сразу, быстро отредактировать и отправить без лишних задержек.





Во второй половине дня я приезжаю в офис и выделяю время на задачи, требующие концентрации: анализ, планирование, документы, корректировки. Здесь важно, чтобы устройство не упиралось в экосистему приложений. Для повседневных задач весь софт есть в фирменном магазине Huawei AppGallery, а для привычных сервисов Google используется связка microG (помогает установить Instagram, Facebook, YouTube, Gmail и другие приложения) и GBox, который открывает доступ к магазину Google Play.

В конце дня я делаю стандартную сверку: какие задачи остались «зависшими», где нужна обратная связь команде, какие решения зафиксированы, что поставить в план на ближайшие дни.





По итогам эксперимента у меня сложилось ощущение, что планшет может работать как основной инструмент в мобильном режиме: он легкий, удобный для чтения и правок, поддерживает полноценную работу с документами и не требует менять привычные рабочие процессы. Мне понравилось!

Советы и практики, чтобы легко укладываться в дедлайны: — В работе я опираюсь на несколько очень простых правил. Они помогают успевать главное и не разрушать себя. Приоритизируйте без иллюзий: распределяйте задачи по степени важности и начинайте с того, что критично для результата (для клиента или для бизнеса), а не с того, что «приятнее закрыть первым»;

распределяйте задачи по степени важности и начинайте с того, что критично для результата (для клиента или для бизнеса), а не с того, что «приятнее закрыть первым»; Планируйте немного, но точно: на неделю выделяйте 5−7 ключевых дел, реалистично оценивайте время и держите фокус на них; любые инструменты подойдут (хоть матрица Эйзенхауэра «срочно/важно», хоть SCRUM-подходы), важен сам принцип;

на неделю выделяйте 5−7 ключевых дел, реалистично оценивайте время и держите фокус на них; любые инструменты подойдут (хоть матрица Эйзенхауэра «срочно/важно», хоть SCRUM-подходы), важен сам принцип; Если задача возникла внезапно — сначала пауза: дайте себе 30−60 минут (иногда дольше, если ситуация тяжелая), чтобы успокоиться и посмотреть на задачу трезво;

дайте себе 30−60 минут (иногда дольше, если ситуация тяжелая), чтобы успокоиться и посмотреть на задачу трезво; Работайте двухчасовыми фреймами: большую задачу режьте на итерации по 2 часа и в этот слот делайте только её, без мессенджеров и почты; каждое переключение съедает время на возврат в контекст;

большую задачу режьте на итерации по 2 часа и в этот слот делайте только её, без мессенджеров и почты; каждое переключение съедает время на возврат в контекст; Защищайте фокус проговариванием: если отвлекают, прямо так и говорите — «закончу текущую итерацию и вернусь». Это дисциплинирует и вас, и окружающих;

если отвлекают, прямо так и говорите — «закончу текущую итерацию и вернусь». Это дисциплинирует и вас, и окружающих; Ставьте таймер, а не надейтесь на ощущение времени: будильник/напоминание помогает не «провалиться» в задачу и держать структуру дня;

будильник/напоминание помогает не «провалиться» в задачу и держать структуру дня; Делайте короткий перерыв после каждого фрейма: 10−15 минут на переключение — и следующий слот; так вы сохраняете темп, а не выгораете;

