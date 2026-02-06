Главный бухгалтер Битрикс сделала свой аккаунт инструментом продвижения соцсетей компании

Источник материала: ProBusiness





Главный бухгалтер компании «Битрикс24 Беларусь» Оксана Дробыш работала всю жизнь в бухгалтерии крупных компаний и никогда не планировала становиться медийной персоной. Но спонтанный обзор чая на кухне офиса, снятый на iPhone коллегой, набрал 100 тыс. просмотров в TikTok и изменил все. Именно в этой новой для Оксаны компании, в постоянном общении с коллегами, родилось ее альтер эго: «тот самый главбух из TikTok», или «бухгалтер с человеческим лицом». Сегодня ее искренние и смешные ролики — не просто развлечение, а мощный инструмент HR-бренда и нестандартный способ диалога с клиентами компании. На LIVE-практикуме «Сила личного бренда: как зарабатывать и влиять на клиентов, сотрудников», Оксана поделилась своим опытом и инсайтами относительного того, как личный бренд сотрудника укрепляет доверие ко всей компании.

От спонтанного обзора чая к вирусному успеху

— Попав 4 года назад в ИТ-компанию и оказавшись в оупен-спейсе, Оксана стала больше общаться с коллегами, генерировать новые идеи и шутки.

— Так как коллектив компании — «зумерский», с хорошим чувством юмора и высоким IQ, они стали записывать мои фразочки, завели канал в TikTok и назвали его «Золотой фонд бухгалтЭрии».





Я задумалась: почему нас, бухгалтеров, юристов воспринимают как требующих и карающих? Мне стало понятно, что это происходит от того, что о нас никто ничего не знает. Да, у нас серьезная работа с документами, но мы живые и веселые люди. В моих видео я просто хотела показать жизнь офисного сотрудника, у меня не было цели составить контент-план и разработать стратегию по продвижению интересов бухгалтеров в соцсетях.

Все началось с трудного рабочего дня, чашки чая и открытой полки на офисной кухне с 35 пачками чая. Коллега сняла на iPhone импровизированный «обзор» этого чая. Без стратегии, цели и надежд ролик выложили в TikTok компании. Утром мы увидели, что ролик собрал 100 тыс. просмотров.

— Это был шок, — вспоминает Оксана. — Но самым приятным были комментарии: «У нас на работе так же!», «Хотим к вам на работу!». Это вдохновило нас снимать дальше.

Формула контента: тренды, жизнь офиса и «пожаловаться»

Команда (коллеги-энтузиасты) быстро нащупала свою формулу. В 90% случаев они не пишут сценарии, предпочитая спонтанность. У нас не стоит цель высоких охватов и просмотров. Ролики снимаем в обеденное время, на обычный iPhone, пользуемся микрофоном, который появился спустя полгода съемок, монтируем прямо в TikTok. Иногда привлекаем «актеров» — наших коллег из компании. Успех наших роликов не зависит от финансовых и технических возможностей, главным было начать.





Вот как команда бухгалтерии подходит к планированию контента в соцсетях:

тренды со своей изюминкой: снимаем популярные в сети челленджи, но через призму бухгалтерской жизни.

рабочие ситуации из жизни офиса: забавные случаи с директором или коллегами, которые понятны каждому бухгалтеру и другим сотрудникам.





Разговорный формат в виде монологов: когда появился микрофон, я стала записывать короткие разговорные видео в собственном стиле. Не столько о законодательстве, сколько о рабочих ситуациях, которые актуальны для всех сотрудников бухгалтерии: «Почему 20 января надо сдать пять отчетов и нельзя растянуть их сдачу на несколько дней?» Я где-то жаловалась, где-то радовалась. Это создало неожиданный эффект — образовалось сообщество бухгалтеров, которые приходят в аккаунт «для души», чтобы обсудить наболевшее.

Несмотря на юмор, в команде действуют строгие внутренние правила, созвучные ценностям компании: никакой ненормативной лексики, критики государства и пошлого контента.

Смысл нашего проекта — нести позитив и создать профессиональную солидарность бухгалтеров, экономистов, финансистов. Этот позитив стал основой для дальнейшего развития.

От личного бренда — к HR-инструменту и каналу доверия

Успех личного бренда Оксаны стал активом для всей компании. Компания получила бонусы в медийном пространстве, о которых изначально никто не задумывался:

1. Укрепился HR-бренд. Люди видят, в какой человеческой и творческой атмосфере работают в Битрикс24 (Беларусь). «К нам стали приходить проекты и… потенциальные сотрудники. Люди видят, читают, им интересно», — говорит Оксана.

2. Возрос уровень доверия клиентов к компании. Клиенты, видя «живого» главного бухгалтера, перестали бояться задавать вопросы.

3. Коллектив компании стал более сплоченным и воодушевленным. Коллеги гордятся тем, что работают с такой медийной и открытой командой бухгалтерии.





Аккаунт не был изначально приспособлен под монетизацию (он зарегистрирован в Беларуси), но рекламные предложения поступают — в основном от местных брендов косметики, одежды, продуктов. Команда подходит к этому осторожно, предпочитая бартер, чтобы не создавать налоговых сложностей, и дает только честные оценки продуктам.

«Не пытайтесь быть идеальными»

Режиссер и монтажер нашего проекта в TikTok попросила меня дать начинающим «тиктокерам» несколько советов, которые основаны на нашей истории развития аккаунта:

1. Начинайте сегодня. Не ждите идеальных условий, дорогой техники или готовой стратегии.

2. Не пытайтесь быть идеальными. Идеальную картинку никто не любит. Людям важна искренность и естественность.





3. Найдите свою тему, харизму и развивайте ее. В каждом есть что-то уникальное. Харизма — это не обязательно громкость, это ваша подлинность.

4. Работайте в команде. У членов команды должно быть чувство юмора и насмотренность — это позволяет «слепить» нужную картинку или ролик.

«Моя история — не о том, как забросить работу ради соцсетей»

Я не могу сказать, что развивала личный бренд, но он возник и стал частью имиджа нашей компании. Руководство компании позволяет и даже поощряет такую инициативу. Директор «Битрикс24 Беларусь» Нина Никанорова поддерживает инициативу:

— Я спокойно отношусь к возможности ухода сотрудников. Если вдруг найдется компания, где будут созданы условия для творчества лучше — пожалуйста. Но мне кажется, у нас пока все хорошо. Этот подход — доверие и свобода в рамках общих ценностей — я считаю ключевым. Когда ценности бренда компании и ее сотрудников созвучны, они развиваются вместе.





Оксана подчеркивает, что не хочет терять искренность, с которой все начиналось. Ее история — не о том, как забросить работу ради соцсетей.

— Бухгалтер — это очень серьезная профессия, которая требует сосредоточенности, твердых знаний и памяти, но не вся жизнь сосредоточена на работе. Моя история — о балансе, о том, что иногда хочется пойти на офисную кухню, снять ролик для TikTok, вернуться, поработать, а с утра — 500 тыс. просмотров. Я получаю настоящее удовольствие от этого.

Кейс Оксаны доказывает: сильный личный бренд и лучший инструмент продвижения бренда вырастают не из маркетингового бюджета, а из разрешения себе оставаться собой в рамках профессии и делиться этим с миром.