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В Гродно начал работать первый в Беларуси бесконтактный модуль забора анализов на коронавирус

30.06.2020 19:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской областной инфекционной больнице начал функционировать первый в нашей стране модуль для сдачи анализов на наличие коронавируса методом ПЦР. Модульный пункт забора находится на территории учреждения, но расположен так, чтобы людям, которые пришли сдавать анализы не пришлось заходить в больницу, а сотрудники модульной лаборатории были полностью защищены.


По информации телеканала «Гродно Плюс» инициатива по созданию такого модуля принадлежит Гродненской табачной фабрике. Разрабатывали модульный пункт совместно со специалистами инфекционной больницы, а оборудован он на базе морского контейнера.

Пропускная способность модуля — 50 человек в сутки.


Сдать анализы здесь могут могут те, кто выезжает заграницу. Результаты готовы уже на следующий день в формате международного сертификата. Нужна предварительная запись на сайте больницы. Услуга платная — для граждан Беларуси это чуть больше 38 рублей, для иностранных граждан — 57.


Кстати, в Гродненской инфекционной больнице также проводят экспресс-тесты на коронавирус всем желающим. Стоимость исследования для белорусов — 21,59 рублей, для иностранцев — 44,47 рублей. Оплатить можно через ЕРИП или в банке. Результаты экспресс-тестирования готовы в день исследования.


Однако такое тестирование не подойдет тем, кто собирается выезжать за границу. Зарегистрироваться для проведения анализов можно на сайте медучреждения.

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Фото: pixabay.com
Фото: Reuters

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской областной инфекционной больнице начал функционировать первый в нашей стране модуль для сдачи анализов на наличие коронавируса методом ПЦР....
 
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