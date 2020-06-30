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Николай Снопков: мы с вами свидетели дипломатического гения нашего Президента, его искренности и умения дружить

30.06.2020 20:41 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков: мы с вами свидетели дипломатического гения нашего Президента, его искренности и умения дружить

И футбольный стадион, и бассейн будут выполнены в стилистике национальных символов Беларуси и Китая. Работа над проектами не останавливалась ни на минуту, даже несмотря на коронавирус и расстояние. Ни это ли лучшее доказательство всепогодной дружбы наших народов?

Николай Снопков: мы с вами свидетели дипломатического гения нашего Президента, его искренности и умения дружить

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко, его искренности и умения дружить.

Технико-экономическая помощь Китая – это не совсем простая экономическая субстанция. За 8 лет до 2015 года мы в общей сложности получили от Китайской Народной Республики такого вида помощь в размере 130 миллионов долларов. Начиная с 2015 года после встречи наших лидеров мы ежегодно получаем 130 миллионов долларов в год технико-экономической помощи. Она идет на социальное жилье, на общежития, на инфраструктуру парка. Теперь вот она пришла в строительство двух фундаментальных, мощных спортивных объектов олимпийского уровня.

Люди в материале: Николай Снопков, Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта,...
 
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