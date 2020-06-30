Владимир Базанов: «Много было скептиков, которые говорили не начинать, что мы идем в какую-то авантюру. Конечно, есть вопросы»

Источник материала: Tribuna.com

Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, сколько было скептических разговоров о том, что в период пандемии коронавируса необходимо было на начинать чемпионат.

– Знаете, мы могли начать или не начать. Много было скептиков, которые говорили не начинать, что мы идем в какую-то авантюру. Конечно, есть вопросы. У нас тоже люди везде болеют. Вы сами знаете он… Но надо предостерегаться.

– Вы удовлетворены тем уровнем конкуренции, которая есть. В том числе чемпионской гонкой?

– Конечно. Поймите правильно, если из года в год один и тот же чемпион, то это уже и приедается, и надоедает. Во-вторых, все считают, что если мы выходим против , то мы обязательно проиграем. Но вот сейчас наш чемпионат показал, что это не так, – сказал Базанов в эфире «Беларусь 5» .

Чемпионат Беларуси стартовал в запланированные сроки – 19 марта и определенное время являлся единственным футбольным турниром, который не был остановлен из-за коронавируса.

По данным Минздарава на сегодня, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 62 118 (+328) человек. С момента регистрации первого случая заболевания умерли 392 (+5) человека. Выздоровели и были выписаны 46 054 пациента.

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