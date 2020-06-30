Онлайн-показ: в Минске прошел молодежный форум «Мельница моды»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пандемия оказала влияние на фэшн-культуру всего мира. Это еще раз доказал молодежный форум «Мельница моды», прошедший в Минске. Чем удивили кутюрье и как зрители оценивали коллекции, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

Каждый год неизменно на мероприятие съезжались профессионалы fashion-индустрии из Норвегии, Дании, Италии, Китая, Франции. Но 2020-й и пандемия коронавируса внесли коррективы. Зарубежное жюри оценивает конкурсные коллекции в формате онлайн. Для этого организовали прямую трансляцию на 20 стран мира.

В зале практически пусто. В креслах лишь белорусский состав жюри. Но каждый дизайнер все равно надеется: зрители даже через экран оценят его коллекцию. Она должна быть как никогда яркой и эпатажной.

- Вы видели когда-нибудь слепой дождь? Блики, резкие яркие краски… Они меня вдохновили на эту коллекцию.

- А что это за головной убор, для чего он?

- Дождь же все-таки! И дождь, и пандемия.

Из-за пандемии в коллекциях многих дизайнеров появились маски. Теперь это не просто средство защиты, а стильный аксессуар. Начинающие кутюрье уверены: яркой деталью в образе может стать все что угодно. Даже вот такой необычный головной убор.

«Мы решили как аксессуар добавить корону из голов кукол».

Или букет из свежего багета.

«Такой свежий батон, который только сегодня был испечен и куплен, будет так приятен модели, и, я думаю, хоть бы он его не съел на подиуме».

Молодой витебский дизайнер Игорь Плетнев уже в пятый раз пытается эпатировать публику. В этом году на его футболках и куртках принты с изображением римских и греческих богов.

«После путешествия по Питеру я зашел в Эрмитаж и впечатлялся всеми фресками, скульптурами, объемами, которые там представлены. У меня был блокнот, и я максимально быстро – наверное, минут за 12 – нарисовал новую коллекцию», – признается дизайнер.

Для начинающих дизайнеров участие в конкурсе бесплатное. Зато возможность громко заявить о себе в мире моды бесценна. Многие участники прошлых лет стали успешными кутюрье.

«Наши дизайнеры потом создают свои бренды, свои студии моды. Многие дизайнеры-члены жюри когда-то так же начинали с «Мельницы моды», а теперь они работают на наших белорусских предприятиях, у них есть собственные бренды», – говорит фестиваля-конкурса Игорь Иванов.

Это отличный старт для новичков. Ведь кроме ценных призов, победители получат возможность стажироваться на лучших белорусских производствах легкой промышленности.