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Теперь шенген для беларусов стоит 35 евро, но пользоваться им нельзя
01.07.2020 09:27 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
С сегодняшнего дня, 1 июля, вступают в силу соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и облегчении выдачи виз. Работа над соответствующими документами велась аж с 2014 года. Теперь стоимость краткосрочных шенгенских виз для беларусов снижается до 35 евро.
Со 2 февраля 2020 года в ЕС действует новый Визовый кодекс, по нему цена за «шенген» для беларусов составляла 80 евро, но сейчас – 35 евро. Также, по новым правилам, сокращается список необходимых документов, есть возможность получить многоразовую визу на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы уменьшается до десяти дней, многим категориям граждан разрешили обращаться за бесплатной визой,
Но не все так радужно. Вчера мы
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С сегодняшнего дня, 1 июля, вступают в силу соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и облегчении выдачи виз. Работа над соответствующими документами велась аж...
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