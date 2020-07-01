Теперь шенген для беларусов стоит 35 евро, но пользоваться им нельзя

Источник материала: KYKY

С сегодняшнего дня, 1 июля, вступают в силу соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и облегчении выдачи виз. Работа над соответствующими документами велась аж с 2014 года. Теперь стоимость краткосрочных шенгенских виз для беларусов снижается до 35 евро.

Со 2 февраля 2020 года в ЕС действует новый Визовый кодекс, по нему цена за «шенген» для беларусов составляла 80 евро, но сейчас – 35 евро. Также, по новым правилам, сокращается список необходимых документов, есть возможность получить многоразовую визу на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы уменьшается до десяти дней, многим категориям граждан разрешили обращаться за бесплатной визой, уточняет TUT.by.

Но не все так радужно. Вчера мы рассказывали , что Евросоюз составил список «безопасных» государств, гражданам которых разрешат въезжать в страны ЕС уже с 1 июля. В перечне приводятся такие государства, как Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Беларуси среди них не оказалось: обстановку с эпидемией коронавируса в нашей стране по-прежнему считают напряженной. То есть ехать с дешевым шенгеном сейчас фактически некуда.