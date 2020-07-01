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Теперь шенген для беларусов стоит 35 евро, но пользоваться им нельзя

01.07.2020 09:27 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С сегодняшнего дня, 1 июля, вступают в силу соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и облегчении выдачи виз. Работа над соответствующими документами велась аж с 2014 года. Теперь стоимость краткосрочных шенгенских виз для беларусов снижается до 35 евро. 

Со 2 февраля 2020 года в ЕС действует новый Визовый кодекс, по нему цена за «шенген» для беларусов составляла 80 евро, но сейчас – 35 евро. Также, по новым правилам, сокращается список необходимых документов, есть возможность получить многоразовую визу на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы уменьшается до десяти дней, многим категориям граждан разрешили обращаться за бесплатной визой, уточняет TUT.by.

Но не все так радужно. Вчера мы рассказывали, что Евросоюз составил список «безопасных» государств, гражданам которых разрешат въезжать в страны ЕС уже с 1 июля. В перечне приводятся такие государства, как Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Беларуси среди них не оказалось: обстановку с эпидемией коронавируса в нашей стране по-прежнему считают напряженной. То есть ехать с дешевым шенгеном сейчас фактически некуда.

 
 
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С сегодняшнего дня, 1 июля, вступают в силу соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и облегчении выдачи виз. Работа над соответствующими документами велась аж...
 
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