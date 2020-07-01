Гомельчанин с коронавирусом умер «от онкологии». Сын добился вскрытия - и получил новые документы

Источник материала: Tut.by

Гомельчанин Евгений Яковенко потерял отца 23 мая. У 68-летнего мужчины был COVID-19, но в свидетельстве о смерти было указано, что он умер от онкологического заболевания. Спустя месяц сын добился, чтобы коронавирус в документах был зафиксирован как основная причина смерти, рассказывает «Радыё Свабода».





Евгений Яковенко — старший был госпитализирован в онкологический диспансер для планового лечения. Скорее всего, там, считает сын, он и заразился коронавирусом. Позже у него была пневмония.

— Он три недели лечился от коронавируса в разных больницах. Но в свидетельстве о смерти причиной написали онкологию. Я не согласился с этим, — рассказывает сын.

Он уверен, что, если бы не коронавирус, отец был бы жив.

— 23 мая мой отец умер, он провел на ИВЛ всего полчаса, — говорит Евгений. — Начмед настойчиво предлагал не делать вскрытия. Говорил, что в случае отца это не нужно, мол, для всех очевидно, что человек умер от онкологии. Но с онкологией он мог жить еще годы, месяцы — но не три недели. Коронавирус убил его. В справке была указана причина смерти — образование в легких. На второй странице свидетельства среди прочих обстоятельств смерти, напрямую не связанных с причиной смерти, был написан COVID-19. Я был возмущен.





Евгений добился вскрытия и того, чтобы то свидетельство о смерти было предварительным, а не окончательным. Потом месяц ждал результатов дополнительных исследований — их проводили в Минске.

30 июня он получил новое, окончательное свидетельство о смерти отца. Там причиной смерти больше не стоит «образование в легких», то есть онкология, — теперь это «ОРДС» (острый респираторный дистресс-синдром), «вирусная пневмония», «коронавирус».





— Зачем мне было бороться? Я хотел справедливости. И если уж папу не смогли спасти, то должны хотя бы признать, что он умер от коронавируса — чтобы мы могли предупредить других людей, что все очень серьезно и это очень страшная болезнь, — говорит Евгений.

Он считает, что если человек умер от коронавируса и пневмонии, а родным говорят, что от онкологии, то «это издевательство».

— И способ скрыть статистику. Теперь я знаю, что 23 мая по меньшей мере еще на человека больше умерло от коронавируса, чем это было по официальной статистике. В конце концов, мой папа не попал в эту статистику тогда.