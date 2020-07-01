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Главреда «Прессбола» уволили после шести лет работы. Узнали почему

01.07.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлую пятницу одна из старейших белорусских спортивных газет «Прессбол» вышла с первой полосой, на которой читалась игра слов с политическим подтекстом (два заголовка складывались в «Огонь погони нужен стране»). А уже в понедельник 29 июня стало известно о том, что свой пост покидает главный редактор Сергей Кайко, проработавший на своей должности более шести лет — с апреля 2014 года.

Мы поговорили с Сергеем, чтобы выяснить, нет ли в его увольнении политики, как отреагировала на его уход редакция, и что он планирует делать дальше.


Фото из Facebook Сергея Кайко

— Это было ваше решение? И с чем оно связано?

— Нет, решение не мое. Оно принято учредителями ООО «Прессбол-91». О причинах, думаю, лучше спросить у них. Мне же прямо сейчас важнее реакция коллег, журналистов — людей, с которыми я оставался в тесном контакте все эти шесть лет. Ситуация была необратимой, но они выступили.

В течение двух дней у нас проходили стихийные собрания. Шумные, эмоциональные. Я всегда знал, что у нас крутой коллектив. Убедился в этом еще раз. Напоследок мне важно было почувствовать поддержку редакции. Вернуть ощущение, что не такой уж я плохой главред.

— Решение не было связано с той пятничной полосой?

— Нет, об этом я довольно оперативно отписался в своей ветке на форуме сайта. К тому времени все было решено. Это во-первых. Во-вторых, это не было и хлопаньем двери. Хлопанье — конъюнктурная штука, попытка сместить акценты, произвести выгодное впечатление. Никогда такими вещами не занимался.

Время сейчас такое, что кругом подтексты, крамола и черные кошки. На стадии производства, кстати, никто этот «интертекст» не разглядел. Полоса «ходила» по кабинетам — верстка, корректура, дежурные. Ни один человек ничего не увидел. Дедушка Фрейд хорошо замаскировался.

— Связан ли уход с тем, что «ПБ» активно публикует мнения спортсменов о выборах? И вообще связана ли замена с политической обстановкой в стране?

— Мне об этом прямо не говорили, поэтому не знаю. В «Прессболе» никогда не было табу на политику. Мы эту тему специально не оседлываем, но в интервью вопросы задаем обо всем. В ленту новостей постим плюс-минус все, что где-то звучит.

Что плохого, если спортсмен выскажется про выборы? Он что, не гражданин? Не может сказать, «за» или «против»? Он, извините, в голову ест? Главное — людям это интересно. Специально проверил: мнение тренера Елены Климовой собрало на сайте почти 200 тысяч просмотров. Ну и хорошо.

— Останетесь ли вы в «ПБ»?

— Мне предложили такой вариант — просто писать, не определяя редакционную политику. Я отказался. Но не исключаю, что в каком-то виде сотрудничество однажды возобновится. Мне дорог «Прессбол», я пришел сюда в 2001-м, полжизни здесь провел. И оставляю в жизнеспособном состоянии. Как ментально, творчески, так и экономически.

Да, пандемия сильно подкосила, но это не рукотворная вещь. Она обрушила все планы. Зимой мы их составили, прикинули свои возможности. Оказалось, что полет нормальный. Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, Олимпиада в Токио, футбольный EURO по всей Европе. Все можем себе позволить — начали аккредитацию, бронирование…

Были страхи за летнюю подписку. Опять-таки из-за коронавируса. Но ничего, аудиторию практически сохранили. Розница, правда, конкретно просела, но это естественно — спорт в мире на несколько месяцев фактически вымер. Но он уже возвращается. Значит, и читатель, надеюсь, вернется. Не только в газету, но и в интернет. До пандемии посещаемость pressball.by была лучшей в истории.

— Какие планы на будущее?

— Пока не знаю. Сегодня я в абсолютно новой для себя ситуации. Интересно проверить, правда ли, что что ни делается — к лучшему.

 
Теги: Новости
 
 
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Сергей Кайко работал главным редактором с 2014 года.
 
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