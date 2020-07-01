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Пошёл ли коронавирус на спад в Слуцке? Официальные комментарии

01.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Пошёл ли коронавирус на спад в Слуцке? Официальные комментарии

Посещая Солигорский район, Александр Лукашенко заявил, что вслед за Минском и Витебском заболеваемость коронавирусной инфекцией начала снижаться и в Минской области. А как ситуация обстоит в Слуцке, который одним из последних вступил в эпидемический процесс? С этом вопросом мы обратились к главному санитарному врачу района и главврачу Слуцкой ЦРБ.

Павел Валерьевич Кучко, главврач Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, рассказал, что с прошлой недели заболеваемость COVID-19 в Слуцком районе начала снижаться.

— На спад пошла пневмония и «ковид», — сообщил Павел Кучко. — Речь идёт о выявлении новых случаев. 

Тому есть ряд причин, и одна из них - мутация и ослабление вируса, добавил главный сантарный врач Слуцкого района.

Главврач Слуцкой ЦРБ Олег Григорьевич Лесников подтвердил информацию о снижении заболеваемости.

— Ситуация даёт повод для острожного оптимизма, — сказал Олег Лесников. 

Он подчеркнул, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Слуцком районе постепенно снижается. При этом диагноз выставляется, согласно приказу Минздрава №615, по трём критериям: мазок ПЦР, компьютерная томография и экспресс-тесты на антитела.

— Любого из этих трёх критериев достаточно, что «поставить» коронавирусную инфекцию, но при проведении экспресс-тестирования важно также наличие специфической клинической картины, — отметил главврач ЦРБ.

Он также добавил, что для пациентов с COVID-19 в Слуцке закрылось 5-е инфекционное отделение, под которое было перепрофилировано детское отделение. Олег Лесников заверил, что в больнице сегодня достаточно свободных мест: «Сейчас резерва мест достаточно, чтобы среагировать на любую ситуацию».

По информации SG, в отделениях для «ковидных» пациентов сегодня достаточно свободных мест.

С начала вспышки в Слуцке было подтверждено не менее 600 случаев COVID-19, более 3 000 человек стали контактами первого и второго уровней.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Витебск
 
 
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Как ситуация обстоит в Слуцке, который одним из последних вступил в эпидемический процесс? С этом вопросом мы обратились к главному санитарному врачу района и...
 
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