﻿ Бывший главред «ПБ» Кайко: «Мой уход связан с желанием АБФФ усилить влияние на газету? Жизнь покажет. Я могу делиться только ощущениями, а они субъективны». 21.by
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Бывший главред «ПБ» Кайко: «Мой уход связан с желанием АБФФ усилить влияние на газету? Жизнь покажет. Я могу делиться только ощущениями, а они субъективны»

01.07.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко рассказал о причинах, по которым покинул этот пост.

Новым главным редактором издания стал Дмитрий Герчиков.

– В связи с чем и кем было принято решение о смене главного редактора?

– Решение принято учредителями OOO «Прессбол-91» большинством голосов. Честно говоря, мне не хочется его обсуждать. Хотя бы потому, что мне дорог этот проект, я отдал ему почти половину жизни. Хорошего за это время было существенно больше, чем плохого, и хорошее перевешивает.

– Звучат мнения, что ваш уход связан с желанием АБФФ усилить влияние на газету. Насколько это справедливо?

– Жизнь покажет. Я могу делиться только ощущениями, а они субъективны. Посмотрим.

– Насколько уход связан с нашумевшей первой полосой одного из последних номеров газеты?

– На эту тему я довольно оперативно отписался на своей ветке на forum.pressball.by. Это не связанные вещи. К тому времени вопрос с моим уходом был решен. Можно подумать, что я решил хлопнуть дверью. Тоже мимо. Было бы желание – хлопнул бы более выразительно. Не хочу. По причинам, которые выше: «Прессбол» – важная часть моей жизни. Согласен считать, что не обошлось без Фрейда. Причем коллективного – подтекста в заголовках не увидели ни на верстке, ни в корректуре, ни дежурный по номеру.

– Согласовывали с вами кандидатуру нового главреда?

– Нет.

– Какой вы оставляете газету? Может ли она развиваться и конкурировать с интернетом?

– В начале года я бы сказал, что все хорошо. Тираж стабилен последние несколько лет, что по нынешним временам уже неплохо. Но сейчас из-за пандемии продажи розницы заметно упали. Спорт в мире остановился на несколько месяцев – пресса на себе это тоже почувствовала. Правда, летнюю подписку прошли, считаю, достойно. А розница, надеюсь, придет в норму по мере возвращения спорта в повестку дня.

По поводу конкуренции бумаги и интернета говорят давно и много, и ничего нового я не добавлю. Тем более для «ПБ» это еще и внутренняя конкуренция. Между «Прессболом» и pressball.by. Из нее в принципе видны все тренды. В первом случае стабильный тираж – достижение. Во втором можно и нужно расти. В январе-феврале наш сайт вышел на исторический максимум посещаемости. И это еще не пришло время хоккейного ЧМ, футбольного Евро и Олимпиады. Правда, потом пришел коронавирус и всех разогнал.

Но, думаю, все вернется. В редакции полно профессионалов, с ними было приятно работать, я всем коллегам сильно благодарен. В том числе за поддержку в эти дни. Эта поддержка – мое самое позитивное впечатление на нынешней неделе.

– В последние годы «ПБ» много критиковали, сравнивая газету с прошлым. Мол, раньше «ПБ» был остр на язык, задевал всех. А сейчас – нет. Как относитесь к этому?

– Все относительно. «Прессбол» уже не тот – так говорили и десять лет назад. А задевает ли он кого-то, я знаю лучше других. Регулярно прилетало с очень высоких этажей – и по телефону, и устно, и в письменном виде, и через посредников. Отношусь к этому спокойно. Как к должному, – сказал Кайко.

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Бывший главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко рассказал о причинах, по которым покинул этот пост.
 
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