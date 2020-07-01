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Национальный аэропорт Минск к 2025 году сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров в год
01.07.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЭто станет возможно, благодаря очередному этапу реконструкции. В планах - построить еще один терминал, многоуровневый паркинг и железную дорогу до Минска. Также к этому времени будет реконструирована и первая взлетно-посадочная полоса. Отправить на ремонт старую взлетку стало возможным после строительства второй полосы. Открыли ее в прошлом году. В церемонии участвовал Глава государства. Этот день стал вторым днем рождения для главной воздушной гавани страны. К слову, ровно 37 лет назад в Смолевичском районе и появился аэровокзал, который за годы существования стал настоящим международным хабом. Уникальные кадры фотохроники и современный облик аэропорта - в материале Юрия Шевчука.
Бэкстейдж Национального аэропорта Минск - зона сортировки багажа. Обычному человеку сюда не попасть. Сейчас мы находимся возле ленты, которая отправляет сумки, прилетевшие из Парижа на верх. И здесь же рядом так называемые слизы. По ним спускаются сумки пассажиров, которые лишь планируют отправиться в путь. Одновременно зона сортировки багажа может обслуживать до 20 авиарейсов.Журналисты Агентства теленовостей стали не только первой съемочной группой, которая побывала в этой запрещенной зоне, но и помогла разобраться с сумками, прилетевшими парижским рейсом. Здесь у них никогда не бывает лишних рук, смеется диспетчер Вячеслав. Но важна не только оперативность, но и внимательность. Ведь малейшая ошибка - и пассажир с багажом улетят в разных направлениях. Чтобы такого не случалось, на помощь приходит спецоборудование.
Эксклюзивные фотографии первого макета Национального аэропорта хранятся в местном музееПо задумке архитектора Нелли Темновой белорусская воздушная гавань должна была выглядеть именно так. С еще одним терминалом и гостиничным комплексом. Но из-за нехватки финансирования вначале 90-х аэровокзал обрел свой привычный облик. Однако официальной датой основания считается 1 июля 1983 года.
Александр Карпов работает в Национальном аэропорту с первых дней его основания. Тогда, вспоминает мужчина, даже не было здания и терминалов. Обслуживать пассажиров приходилось в ангаре. Рейсов было немного, ведь основной задачей белорусского аэровокзала было разгрузить московский Шереметьево. А потом были лихие 90-е - времена повальной приватизации.
А. Лукашенко: Основные ворота страны должны принадлежать государствуНадо сказать, что аэропорт - лакомый кусочек для инвесторов. Главе государства неоднократно поступали предложения отдать воздушную гавань частнику. Но Александр Лукашенко отказался и об этом нисколько не жалеет.
Об этом Александр Лукашенко рассказал год назад, когда в Национальном аэропорту открывали вторую взлетно-посадочную полосу. Глава государства лично принял участие в церемонии.
Но прежде Президент лично протестировал новую трассу. По ней белорусский борт номер один вылетал на международный форум в Китай и на ней же приземлился по возвращении домой.
С появлением второй взлетно-посадочной полосы главная воздушная гавань страны обрела новую жизньВо-первых, стало можно принимать и отправлять самые большие самолеты в мире, в том числе Airbus A310. Во-вторых, появился новый грузовой пирон и самое современное оборудование для обслуживания воздушных судов. Сегодня это дает возможность организовать ТО и дозаправку даже для трансатлантических рейсов. Сейчас этот вопрос прорабатывается.
Национальный аэропорт Минск готов к очередному этапу реконструкции. Сейчас проходит этап согласования проектных документаций.
Основная фаза реконструкции начнется в следующем году и закончится в 2025За это время планируется построить еще один терминал, открыть многоуровневый паркинг и запустить поезд по железной дороге до Минска. Тогда же закончатся ремонтные работы и на первой взлетке. В итоге аэропорт сможет обслуживать до 10 миллионов человек в год. В прошлом году цифра была лишь в два раза меньше. Но это тоже своеобразный рекорд. Ведь еще 10 лет назад пассажиропоток был всего 800 тысяч человек в год. Сегодня из-за пандемии коронавируса аэропорт переживает не лучшие времена. Уже сейчас понятно, что в этом году не до рекордов. Но показатели начинают идти на взлет.
Национальный аэропорт Минск: реальные перспективыС каждым годом число авиаперелетов в мире растет. Благодаря принятым государством мерам, в Беларуси удалось не только сохранить собственную воздушную гавань, но и, построив вторую взлетно-посадочную полосу, создать все условия, чтобы наш аэропорт стал международным хабом. И это уже не просто фантазии, а реальные перспективы. Специалисты уверяют, что к 2035 году интенсивность полетов в Национальном аэропорту Минск может составить 260 самолетов в день. Это не только собственные рейсы, но и стыковка транзитных. Ведь, как показала история аэровокзала длиной почти в 4 десятка лет, предела совершенству нет.
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Это станет возможно, благодаря очередному этапу реконструкции. В планах - построить еще один терминал, многоуровневый паркинг и железную дорогу до Минска. Также к...
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