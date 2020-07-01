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В Кыргызстане тесты на COVID-19 будут делать частные лаборатории

01.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Кыргызстане двум частным лабораториям разрешили проводить тесты на коронавирус. Анализы будут стоить чуть больше $20. Также в Бишкеке открылся новый колл-центр по самодиагностике. Как борются с коронавирусом в других странах Содружества – расскажет «МИР 24».

В Беларусь прибыл гуманитарный груз из Китая. Четыре железнодорожных контейнера. В них средства защиты и электронные термометры. В ближайшее время их распределят по регионам. Сегодня 16 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 отправили в Брестскую область. За три месяца Пекин доставил более 65 тонн медицинских средств, необходимых для борьбы с коронавирусом.

«Помощь сразу же распределяется и доходит до нашего конечного потребителя, медработника, начиная от санитарочки, заканчивая врачом-реаниматологом. Гуманитарная помощь распределяется по принципу там, где есть наибольшая востребованность, наибольшие показатели заболеваемости», – пояснил Эдуард Вальчук, главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования.

В борьбе с коронавирусом белорусам активно помогает не только Китай. Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Сербия и Всемирная организация здравоохранения. За три месяца стране оказали помощь на сумму более двадцати миллионов долларов.

А в Молдове дождались открытия торговых центров и рынков. Они начинают работать в прежнем режиме. Сегодня они возобновили работу по обычному графику. До сих пор торговые точки были открыты с 10 утра до 4 вечера. Однако на рынках продолжает действовать запрет на посещение с детьми младше семи лет. Кинотеатры и развлекательные зоны на верхних этажах центров пока тоже останутся закрытыми. До середины июля не будут работать и ночные клубы. Карантинные меры пересматриваются в Молдове, исходя из эпидемиологической обстановки. Решения принимает чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

В Армении пока число подтвержденных случаев COVID-19 растет и, по последним данным, превысило 26 тысяч человек. Власти республики каждый день обращаются к жителям с призывом строго следовать правилам безопасности, носить маски и соблюдать дистанцию. Благотворительные фонды страны жертвуют тысячи долларов на борьбу с пандемией. В общей сложности собрано 770 000 тысяч. Средства идут на медицинское оборудование, финансовую помощь сотрудникам скорой, и на продукты одиноким пенсионерам.

В Казахстане планируют с 5 июля ввести жесткие ограничения. Правительство страны намерено ввести двухнедельный карантин с 5 июля. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter. Ранее глава государства раскритиковал руководителей некоторых регионов за рост случаев заражения коронавирусом и дал поручение за два дня разработать план по возвращению к жестким ограничениям. Уже завтра министр здравоохранения Алексей Цой разъяснит правила карантина.

Ранее глава Казахстана Токаев поручил устранить дефицит медикаментов в аптеках. Закуплено 59 наименований лекарств почти на 350 тысяч долларов. Выдавать их будут ограниченно – не более трех пачек в руки.



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Две частные лаборатории в Кыргызстане получили разрешение и будут проводить тесты на коронавирус. Также в Бишкеке открылся колл-центр по самодиагностике. О...
 
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