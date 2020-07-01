Соглашение между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима вступило в силу

Источник материала: ОНТ

С 1 июля вступило в силу долгожданное соглашение между Евросоюзом и Республикой Беларусь об упрощении визового режима. В бытовом плане это означает, что шенгенская виза для белорусских граждан теперь стоит 35 евро, а получить её можно будет оперативнее и с меньшим количеством бумаг.

Конечно, удовлетворение от проделанной работы было бы полнее, если бы не пандемия и закрытые пока границы, говорят дипломаты. Но это, как мы понимаем, дело времени.

1 июля 2020 года без сомнения войдёт в совместную историю Республики Беларусь и Европейского Союза. Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии – с одной стороны, рабочие документы, которые помогают пограничникам и дипломатам лучше регулировать миграционные и туристические процессы, с другой – это, конечно, ещё один шаг на пути улучшений отношений между Брюсселем и Минском. По крайней мере, именно такую оценку представители европейской дипломатии дали этому событию.

Оглядываясь в 2014 год, когда переговоры на эту тему только начинались, сейчас и в Беларуси, и в ЕС говорят не только о политических перспективах этих шагов. Главное – есть практический результат, который приносит пользу людям.

Дирк Шубель, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь: «Эти соглашения представляют собой важный шаг для усиления взаимодействия ЕС с народом Беларуси. Они проложат путь к большей мобильности граждан и будут способствовать более тесным связям между Европейским союзом и его соседями, странами «Восточного партнерства»».

Так что же меняется с 1 июля? Сбор за шенгенскую визу снижается до 35 евро. Большая категория граждан: дети до 12 лет, студенты, журналисты, спортсмены, представители сферы культуры и официальных делегаций – могут вообще получить её бесплатно и, главное, у европейских посольств появилось право выдавать визы сроком до пяти лет. Очень удобно, особенно для тех, кто часто пересекает шенгенские границы по делам или в туристических целях. Пока в эти планы, как известно, вмешался коронавирус и дело здесь не в паспорте или визовой наклейке. Посольства и визовые центры пока не принимают документы, потому что всё ещё нет ясности об открытии внешних границ Евросоюза. Объявленное на 1 июля решение снова пересмотрено, Евросоюз остаётся закрытым для большинства стран мира. В шорт-лист тех, кому въезд разрешён, вошли всего 14 государств. Из постсоветских стран там только Грузия.

Марио Бальди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Республике Беларусь: «Мы продолжаем обрабатывать заявления на получение визы. Визы так же выдаются, стоимость их 35 евро. Но есть единственное условие: мы не знаем пока, когда откроются границы для поездок. Да, мы говорим не только о том, что стоимость визы уменьшилась. Мы говорим в основном об упрощении процедуры. То есть для того, чтобы получить визу, сейчас нужно собрать меньший пакет документов, к тому же расширены категории, которые смогут получить бесплатную визу. Беларусь и ЕС работали над соглашением 10 лет. Это сейчас это своего рода революция Коперника».

Тем временем, в Совете ЕС заявили, что список стран, с которыми объединённая Европа будет открывать границы станут пересматривать каждые две недели, а если эпидемиологическая ситуация будет позволять, может и чаще.

А вообще, это рекомендация. Впускать или нет каждая страна Европейского союза в принципе может решать самостоятельно. В притоке туристов и возобновлении бизнес-процессов Евросоюз заинтересован не меньше своих партнёров. С сегодня председательство в Европе от Хорватии на ближайшие полгода переходит к Германии, которая известна более прагматичным подходом к миграционной политике.

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