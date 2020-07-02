Пандемия и отдых в Турции, вопросы по подписям и задержание помощницы Бабарико - главное за вчера

Многих волнует вопрос: на каком этапе находится пандемия коронавируса? В Беларуси, например, наметился резкий спад заболеваемости. За счет чего произошло такое падение? Пока вы читаете, что говорят об этом инфекционист и математики, мы рассказываем, чем запомнилась среда.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Пандемия не помешала отпуску: целый самолет белорусов улетел вчера в Турцию. А пока большинство границ закрыты, наша фотослужба поискала виды в Минске, которые могут нам заменить зарубежье. Кстати, в Беларуси зарегистрировано уже 62 424 случая COVID-19. Прирост за сутки — 306 новых случаев. Тем временем верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в Беларуси, США и ряде других государств заявления, принижающие серьезность COVID-19, подрывают усилия по борьбе с инфекцией.
В редакцию обратилась могилевчанка Юлия, мама которой работала медсестрой в поликлинике и умерла от коронавируса. Профсоюз отказал в матпомощи дочке умершей. Узнали подробности. А в Гомеле мужчина добился вскрытия, чтобы установить точную причину смерти отца. Теперь в документах коронавирус зафиксирован как основная причина смерти.
Во время сбора подписей за Александра Лукашенко люди задавали вопросы, касающиеся разных сфер жизни. В результате президент подписал распоряжение с несколькими десятками мер по их решению (кстати, там есть пункт и про качество воды).
Сергею Тихановскому в Гродно дали еще 15 суток за неподчинение милиции на пикете 29 мая. Сам блогер сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, поэтому в суде участвовал по видеосвязи. Многие не узнали его: за месяц с момента задержания он очень сильно похудел. Вот что сказала его жена.
В последние дни много разговоров о подписях, собранных за претендентов в кандидаты в президенты (вот как их проверяют). Разбирались, можно ли узнать, что стало именно с вашей подписью и можете ли вы подтвердить ее подлинность. Валерий Цепкало, который не преодолел необходимый порог в 100 тысяч подписей, заявил, что готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае нерегистрации. Адвокат Виктора Бабарикосообщил о его реакции на то, что 200 тысяч подписей признали недействительными. Сейчас, кстати, в стране проходит необычный флешмоб, а актеры и музыканты объявили #культпротест.
Вчера была задержана Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора Бабарико. Женщина проработала с ним в Белгазпромбанке более 20 лет. Она доставлена в СИЗО КГБ. Генпрокуратура прокомментировала обращения белорусов по поводу задержания Виктора Бабарико. Тем временем восемь клиентов Белгазпромбанка пожаловались на вскрытие ячеек и пропажу содержимого.
На пресс-конференции посол Беларуси Владимир Семашко прошелся по болевым точкам отношений с Россией: от цены газа до глубины интеграции.
В Беларуси хотят поддержать экономику по примеру западных стран, с помощью смягчения финансовой политики и увеличения кредитования реального сектора. Ради преодоления кризиса эти меры вполне применимы, но в белорусских реалиях они превращаются в опасный инструмент, способный усугубить положение. Экономисты назвали основные риски непродуманных экономических решений.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.
Страшная трагедия случилась в Минске: мужчина выбросил с балкона собаку и дочку, а потом спрыгнул сам. Поговорили с соседями и друзьями мужчины. По их словам, он отлично разбирался в футболе, делал ставки и имел хорошие деньги на рекламе. Скорее всего, причиной всему стали проблемы в семье.
В 1994 году, на первых в Беларуси выборах президента, Александр Лукашенко — тогда директор совхоза «Городец» в Могилевской области и депутат Верховного Совета, — во время агитации лично ездил по стране и общался с потенциальными избирателями. Побывал он и в Витебске. Полистали старые газеты и узнали, что обещал витеблянам тогда еще будущий президент.
После случившегося недалеко от Бобруйска, когда в водоеме нашли перевернутую легковушку, а в ней — тела четырех мужчин, мы поговорили со специалистами о том, как нужно действовать, чтобы выжить в подобных ситуациях.
Стартап в сфере дополненной реальности Wannaby — один из наиболее заметных проектов родом из Беларуси. Поговорили с главой стартапа для виртуальной примерки обуви.Читайте и узнаете, при чем тут Водянова, лидские кеды и как на компании сказалась пандемия коронавируса.
«Мамы из Инстаграма» — это цикл публикаций о белорусках, которые активны в соцсетях и привлекают тысячи подписчиков. Знакомьтесь, Екатерина Черешко — блогер и мама двоих сыновей. На ее страничке мало «мамских тем», горшков и пеленок, зато много тренировок и конкурсов красоты.
О СПОРТЕ
Новости околоспортивные: главреда «Прессбола» уволили через пару дней после «странной» первой полосы, а передачу известной белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с ОНТ. Узнали подробности двух историй.