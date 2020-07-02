ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пандемия и отдых в Турции, вопросы по подписям и задержание помощницы Бабарико - главное за вчера

02.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Многих волнует вопрос: на каком этапе находится пандемия коронавируса? В Беларуси, например, наметился резкий спад заболеваемости. За счет чего произошло такое падение? Пока вы читаете, что говорят об этом инфекционист и математики, мы рассказываем, чем запомнилась среда.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Пандемия не помешала отпуску: целый самолет белорусов улетел вчера в Турцию. А пока большинство границ закрыты, наша фотослужба поискала виды в Минске, которые могут нам заменить зарубежье. Кстати, в Беларуси зарегистрировано уже 62 424 случая COVID-19. Прирост за сутки — 306 новых случаев. Тем временем верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в Беларуси, США и ряде других государств заявления, принижающие серьезность COVID-19, подрывают усилия по борьбе с инфекцией.


  • В редакцию обратилась могилевчанка Юлия, мама которой работала медсестрой в поликлинике и умерла от коронавируса. Профсоюз отказал в матпомощи дочке умершей. Узнали подробности. А в Гомеле мужчина добился вскрытия, чтобы установить точную причину смерти отца. Теперь в документах коронавирус зафиксирован как основная причина смерти.
  • Во время сбора подписей за Александра Лукашенко люди задавали вопросы, касающиеся разных сфер жизни. В результате президент подписал распоряжение с несколькими десятками мер по их решению (кстати, там есть пункт и про качество воды).
  • Сергею Тихановскому в Гродно дали еще 15 суток за неподчинение милиции на пикете 29 мая. Сам блогер сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, поэтому в суде участвовал по видеосвязи. Многие не узнали его: за месяц с момента задержания он очень сильно похудел. Вот что сказала его жена.
  • В последние дни много разговоров о подписях, собранных за претендентов в кандидаты в президенты (вот как их проверяют). Разбирались, можно ли узнать, что стало именно с вашей подписью и можете ли вы подтвердить ее подлинность. Валерий Цепкало, который не преодолел необходимый порог в 100 тысяч подписей, заявил, что готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае нерегистрации. Адвокат Виктора Бабарико сообщил о его реакции на то, что 200 тысяч подписей признали недействительными. Сейчас, кстати, в стране проходит необычный флешмоб, а актеры и музыканты объявили #культпротест.
  • Вчера была задержана Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора Бабарико. Женщина проработала с ним в Белгазпромбанке более 20 лет. Она доставлена в СИЗО КГБ. Генпрокуратура прокомментировала обращения белорусов по поводу задержания Виктора Бабарико. Тем временем восемь клиентов Белгазпромбанка пожаловались на вскрытие ячеек и пропажу содержимого.
  • На пресс-конференции посол Беларуси Владимир Семашко прошелся по болевым точкам отношений с Россией: от цены газа до глубины интеграции.
  • В Беларуси хотят поддержать экономику по примеру западных стран, с помощью смягчения финансовой политики и увеличения кредитования реального сектора. Ради преодоления кризиса эти меры вполне применимы, но в белорусских реалиях они превращаются в опасный инструмент, способный усугубить положение. Экономисты назвали основные риски непродуманных экономических решений.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.

  • Страшная трагедия случилась в Минске: мужчина выбросил с балкона собаку и дочку, а потом спрыгнул сам. Поговорили с соседями и друзьями мужчины. По их словам, он отлично разбирался в футболе, делал ставки и имел хорошие деньги на рекламе. Скорее всего, причиной всему стали проблемы в семье.
  • Немного новостей столицы: местные власти рассказали, как решился вопрос с Грушевским сквером и почему в Минске пока не будет улицы Юрия Зиссера, а еще мы узнали, когда сдадут ФОК, который строит сын влиятельного чиновника из Казахстана.

  • В 1994 году, на первых в Беларуси выборах президента, Александр Лукашенко — тогда директор совхоза «Городец» в Могилевской области и депутат Верховного Совета, — во время агитации лично ездил по стране и общался с потенциальными избирателями. Побывал он и в Витебске. Полистали старые газеты и узнали, что обещал витеблянам тогда еще будущий президент.


  • После случившегося недалеко от Бобруйска, когда в водоеме нашли перевернутую легковушку, а в ней — тела четырех мужчин, мы поговорили со специалистами о том, как нужно действовать, чтобы выжить в подобных ситуациях.
  • Стартап в сфере дополненной реальности Wannaby — один из наиболее заметных проектов родом из Беларуси. Поговорили с главой стартапа для виртуальной примерки обуви. Читайте и узнаете, при чем тут Водянова, лидские кеды и как на компании сказалась пандемия коронавируса.
  • «Мамы из Инстаграма» — это цикл публикаций о белорусках, которые активны в соцсетях и привлекают тысячи подписчиков. Знакомьтесь, Екатерина Черешко — блогер и мама двоих сыновей. На ее страничке мало «мамских тем», горшков и пеленок, зато много тренировок и конкурсов красоты.

О СПОРТЕ

  • Новости околоспортивные: главреда «Прессбола» уволили через пару дней после «странной» первой полосы, а передачу известной белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с ОНТ. Узнали подробности двух историй.

Все новости среды, 1 июля


Кстати. Вы же помните, что сегодня последний рабочий день на этой неделе? На прощание дарим вам список сериалов на выходные, классный интерьер и коварный тест. Будьте уверены в себе и пусть вам повезет сегодня (как этому рыбаку)!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика