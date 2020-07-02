Пандемия и отдых в Турции, вопросы по подписям и задержание помощницы Бабарико - главное за вчера

В 1994 году, на первых в Беларуси выборах президента, Александр Лукашенко — тогда директор совхоза «Городец» в Могилевской области и депутат Верховного Совета, — во время агитации лично ездил по стране и общался с потенциальными избирателями. Побывал он и в Витебске. Полистали старые газеты и узнали , что обещал витеблянам тогда еще будущий президент.