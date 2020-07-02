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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Канаде выпущена специальная монета в честь медиков, сражающихся с пандемией Стоимость этой монеты составляет $7,5. Все вырученные от продажи деньги будут перечислены в канадский благотворительный фонд борьбы с коронавирусом. К монете...

Стоимость этой монеты составляет $7,5. Все вырученные от продажи деньги будут перечислены в канадский благотворительный фонд борьбы с коронавирусом.К монете прилагается магнит, так что её можно носить, например, на лацкане пиджака.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите