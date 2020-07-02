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Андрей Кривошеев: На женщин-журналистов совершается гораздо больше нападений, в их адрес звучит больше всего буллинга, троллинга и травли
02.07.2020 21:32 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Объектами нападок зачастую становятся женщины-журналисты и те работники СМИ, которые вынуждены в целях личной безопасности скрывать свое настоящее имя, лицо и даже место жительства. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
Председатель Союза журналистов также отметил, что проблема преследования журналистов, актуальна не только для Беларуси, но и для некоторых стран Западной Европы. Поводом к подобной радикализации, по его мнению, стала пандемия коронавируса.
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Андрей Кривошеев: На женщин-журналистов совершается гораздо больше нападений, в их адрес звучит больше всего буллинга, троллинга и травли
Объектами нападок зачастую становятся женщины-журналисты и те работники СМИ, которые вынуждены в целях личной безопасности скрывать свое настоящее имя, лицо и...
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