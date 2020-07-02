Андрей Кривошеев: На женщин-журналистов совершается гораздо больше нападений, в их адрес звучит больше всего буллинга, троллинга и травли

Источник материала: ОНТ

Объектами нападок зачастую становятся женщины-журналисты и те работники СМИ, которые вынуждены в целях личной безопасности скрывать свое настоящее имя, лицо и даже место жительства. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Андрей Кривошеев: «У региональной журналистики женское лицо. Поэтому даже в процентном отношении на женщин-журналистов совершается гораздо больше нападений и в их адрес звучит больше всего буллинга, троллинга и травли. Увы! Но здесь есть, кстати, еще один элемент. По некоторым исследованиям, в отдельные штабы кандидатов в кандидаты в президенты были включены люди, главная цель которых – снять анонимность с журналистов, которые работают под псевдонимами. Работа под псевдонимом – это не значит, что человек скрывает свою позицию. Это журналисты-расследователи».

Председатель Союза журналистов также отметил, что проблема преследования журналистов, актуальна не только для Беларуси, но и для некоторых стран Западной Европы. Поводом к подобной радикализации, по его мнению, стала пандемия коронавируса.

Андрей Кривошеев: «Несколько заявлений ОБСЕ содержали прямое указание о том, что буллинг и троллинг недопустимы, и каждый случай должен расследоваться. Но здесь Беларусь, к сожалению, оказалась в целом клубе журналистских ассоциаций Западной Европы и Евразии, где точно такие же кампании проводились по основанию коронавируса, который радикализировал позиции некоторых читателей и журналистов. Всего руководитель Европейской федерации журналистов назвал 20 стран, где ситуация с травлей журналистов сама тяжелая. Это Великобритания, Турция, даже Германия. Казалось бы, консервативное общество радикализировалось на фоне коронавируса, закрытой экономики, «закупорки» людей на самоизоляции. Весь этот негатив выплеснулся и пошел на журналистов».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram