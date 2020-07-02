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С работниками Центра соцобслуживания населения встретился заместитель председателя Кореличского райисполкома Евгений Чичкан

03.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С работниками Центра соцобслуживания населения встретился заместитель председателя Кореличского райисполкома Евгений Чичкан

Представители вертикали власти продолжают встречи с трудовыми коллективами Кореличчины. С работниками Центра социального обслуживания населения встретился заместитель председателя Кореличского райисполкома по социальной сфере Евгений Чичкан.

– В период пандемии значительная часть финансовых средств была выделена сфере здравоохранения, – рассказал Евгений Николаевич. – Приобретено медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и специальные шлюзы, разделяющие «чистую» и «грязную» зоны. Это необходимо было для того, чтобы обезопасить медицинских работников и пациентов от заболевания коронавирусом. Более 170 тыс. рублей было выделено за 2 месяца на доплату сотрудникам ЦРБ, которые работают с пациентами, заболевшими COVID-19.

В больнице начал работу новый пищеблок, на который затрачено 660 тыс. рублей.

Сейчас активно идет подготовка школ к новому учебному году. Отремонтированы фасады Красненской и Лукской школ, кровля Барановичской школы. Идут ремонтные работы в Турецкой средней школе. Подведена горячая вода в санузлах средних школ №1 и №2 в г.п. Кореличи. Уже освоено более 20 тысяч рублей.

Решается вопрос о горячем водоснабжении санузлов в учреждениях образования Жуховичей, Мира и Райцы.

Заместитель председателя отметил, что в 5 школах будут размещены участки для голосования на предстоящих выборах 9 августа, поэтому 28-29 июня учреждения образования должны быть готовы.

– В этом году в районе проходят масштабные работы по системе водоснабжения г.п. Мир, а также строительство 20-квартирного дома в Кореличах, в котором будут жить 15 многодетных семей. Проведено благоустройство пляжа на озере Юбилейном, теперь отдыхать там гораздо приятнее. На стадии завершения — ремонт дороги Цирин-Воронча.

На встрече желающие смогли задать вопросы. Так, кореличчан интересует, когда будет проведен ремонт дороги по улице 8 Марта в райцентре, планируется ли очистка озера Быкова, ремонт дома по улице Гагарина. Также жители района внесли предложение по облагораживанию территории возле рыночной площади по улице Гагарина и поинтересовались, можно ли оборудовать там места для отдыха.

Евгений Чичкан отметил, что эти вопросы будут взяты на контроль, а также напомнил присутствующим, что с предложениями и вопросами всегда можно обратиться к руководству Кореличского райисполкома посредством прямых линий, график которых публикуется в районной газете «Полымя», и по номеру 115, если вопрос касается сферы ЖКХ.

Елизавета АЙКЯН

 
 
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Представители вертикали власти продолжают встречи с трудовыми коллективами Кореличчины. С работниками Центра социального обслуживания населения встретился...
 
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