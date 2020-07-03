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Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 3 июля
03.07.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новые данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
По данным на 3 июля, выздоровели и выписаны 49 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 412 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
Как сообщает Минздрав, всего в республике зарегистрированы 62 997 человек с положительным тестом на COVID-19, а проведено свыше миллиона тестов.
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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новые данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По данным на 3 июля, выздоровели и...
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