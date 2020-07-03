«Смолевичи» – «Динамо» Брест. В составе гостей нет Игнатовича, Лаптева, Нойока, Садовского, Хачериди и Юзепчука. В запасе – дублеры 

Источник материала: Tribuna.com

Главные тренеры «Смолевичей» и брестского «Динамо» Александр Бразевич и Сергей Ковальчук сделали выбор игроков на матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футбол, сообщает Pressball.by .

Смолевичи: Лазовский, Василенок, Бондаренко, Жевнеров, Макаров, Мухаедов, Бутаревич, Вакулич, Джигеро, По, Алибегов.

Запасные: Гомелько, Щегрикович, Александрович, Русак.

Динамо Брест: Павлюченко, Кики, Печенин, Быков, Кривец, Милевский, Витус, Веретило, Павловец, Гордейчук, Савицкий.

Запасные: Наумович, Грибов, Черноок, Седько, Шестюк, Ковальчук, Лотыш.

Отметим, в заявке брестчан также отсутствует Сергей Кисляк – по причине дисквалификации.

В составе гостей нет также Игнатовича, Лаптева, Нойока, Садовского, Хачериди и Юзепчука. Ранее сообщалось о том, что у футболистов подозрение на коронавирус. Клуб хотел перенести матч со «Смолевичами», но АБФФ отказала

Сегодня гендиректор «Динамо» Сергей Воробьев подтвердил информацию о заболеваниях, взяты тесты на коронавирус, но результатов пока нет.

Гендир брестского «Динамо» Воробьев: «Да, действительно в команде есть заболевшие. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет»