ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Смолевичи» – «Динамо» Брест. В составе гостей нет Игнатовича, Лаптева, Нойока, Садовского, Хачериди и Юзепчука. В запасе – дублеры 

03.07.2020 18:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главные тренеры «Смолевичей» и брестского «Динамо» Александр Бразевич и Сергей Ковальчук сделали выбор игроков на матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футбол, сообщает Pressball.by.

Смолевичи: Лазовский, Василенок, Бондаренко, Жевнеров, Макаров, Мухаедов, Бутаревич, Вакулич, Джигеро, По, Алибегов.

Запасные: Гомелько, Щегрикович, Александрович, Русак.

Динамо Брест: Павлюченко, Кики, Печенин, Быков, Кривец, Милевский, Витус, Веретило, Павловец, Гордейчук, Савицкий.

Запасные: Наумович, Грибов, Черноок, Седько, Шестюк, Ковальчук, Лотыш.

Отметим, в заявке брестчан также отсутствует Сергей Кисляк – по причине дисквалификации.

В составе гостей нет также Игнатовича, Лаптева, Нойока, Садовского, Хачериди и Юзепчука. Ранее сообщалось о том, что у футболистов подозрение на коронавирус. Клуб хотел перенести матч со «Смолевичами», но АБФФ отказала

Сегодня гендиректор «Динамо» Сергей Воробьев подтвердил информацию о заболеваниях, взяты тесты на коронавирус, но результатов пока нет.

Гендир брестского «Динамо» Воробьев: «Да, действительно в команде есть заболевшие. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет»

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные тренеры «Смолевичей» и брестского «Динамо» Александр Бразевич и Сергей Ковальчук сделали выбор игроков на матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футбол,...
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 3 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика