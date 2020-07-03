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«Смолевичи» – «Динамо» Брест. В составе гостей нет Игнатовича, Лаптева, Нойока, Садовского, Хачериди и Юзепчука. В запасе – дублеры
03.07.2020 18:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главные тренеры «Смолевичей» и брестского «Динамо» Александр Бразевич и Сергей Ковальчук сделали выбор игроков на матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футбол, сообщает
Смолевичи: Лазовский, Василенок, Бондаренко, Жевнеров, Макаров, Мухаедов, Бутаревич, Вакулич, Джигеро, По, Алибегов.
Запасные: Гомелько, Щегрикович, Александрович, Русак.
Динамо Брест: Павлюченко, Кики, Печенин, Быков, Кривец, Милевский, Витус, Веретило, Павловец, Гордейчук, Савицкий.
Запасные: Наумович, Грибов, Черноок, Седько, Шестюк, Ковальчук, Лотыш.
Отметим, в заявке брестчан также отсутствует Сергей Кисляк – по причине дисквалификации.
В составе гостей нет также Игнатовича, Лаптева, Нойока, Садовского, Хачериди и Юзепчука. Ранее сообщалось о том, что у футболистов подозрение на коронавирус. Клуб хотел
Сегодня гендиректор «Динамо» Сергей Воробьев подтвердил
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«Смолевичи» – «Динамо» Брест. В составе гостей нет Игнатовича, Лаптева, Нойока, Садовского, Хачериди и Юзепчука. В запасе – дублеры
Главные тренеры «Смолевичей» и брестского «Динамо» Александр Бразевич и Сергей Ковальчук сделали выбор игроков на матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футбол,...
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