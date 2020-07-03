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Министр иностранных дел Грузии поздравил белорусов с Днем Независимости

03.07.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Общее историческое прошлое связывает нашу страну и с Грузией. В боях за освобождение Минска героически сражались и грузинские солдаты, что является еще одним ярким примером исторических уз между белорусским и грузинским народами. Интенсивное сотрудничество и прочность контактов отмечает и динамику экономического развития отношений между нашими странами. О дружбе и не только - в поздравительной речи министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.

Давид Залкалиани, Министр иностранных дел Грузии: "От всей души поздравляю Беларусь с самым важным праздником - Днем Независимости - и хочу выразить глубокое уважение к традициям, заложенным нашими народами. Как первому Чрезвычайному и Полномочному Послу Грузии в Республике Беларусь мне приятно осознавать, что отношения между двумя странами носят исключительно доброжелательный характер.

Помимо плодотворного политического сотрудничества, активно развиваемся в торгово-экономическом направлении. Расширение экономического сотрудничества с Беларусью является одним из главных приоритетов для Грузии. И я рад, что в текущем году, несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, товарооборот характеризуется тенденцией роста. Еще раз искренне поздравляю Беларусь с этой знаменательной датой и желаю мира, успехов и процветания". 

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Теги: Минск
 
 
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Общее историческое прошлое связывает нашу страну и с Грузией. В боях за освобождение Минска героически сражались и грузинские солдаты, что является еще одним...
 
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