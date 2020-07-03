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Чемпионат Казахстана повторно приостановлен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки
03.07.2020 19:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о приостановлении чемпионата Казахстана по футболу.
На основании решения Государственной Комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней.
В числе мер — запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.
Таким образом, проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.
Отметим, первый раз чемпионат Казахстана был поставлен на паузу 15 марта. Турнир возобновился только 1 июля.
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Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о приостановлении чемпионата Казахстана по футболу.
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