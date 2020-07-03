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Чемпионат Казахстана повторно приостановлен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки

03.07.2020 19:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о приостановлении чемпионата Казахстана по футболу.

На основании решения Государственной Комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней.

В числе мер — запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.

Таким образом, проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

Отметим, первый раз чемпионат Казахстана был поставлен на паузу 15 марта. Турнир возобновился только 1 июля.

 
 
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Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о приостановлении чемпионата Казахстана по футболу.
 
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