Сергей Ковальчук: «В команде коронавирус? Команда физически пока не готова. По игре вопросы будут?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук после матча против «Смолевичей» (3:3) прокомментировал обстановку в команде.

– Прежде всего, скажу спасибо ребятам. К сожалению, не выиграли. Ехали за победой.

- Перед матчем просили АБФФ перенести игру из-за того, что в команде много больных. Насколько это по-спортивному, что вам отказали?

– Вопросы по игре.

- Команда просела после 60 минут. Эти обстоятельства сказались?

– Какие?

- Коронавирус в команде.

– Команда физически пока не готова. Не все проходили этот микроцикл.

- Как команду будете приводить в чувства? Будут ли еще какие-то обследования?

– Об игре. По-моему, клуб дал какую-то информацию .

- Сказали , что Сергей Петрович после матча ответит на все вопросы.

– Я не знаю, кто вам это сказал. По игре вопросы будут? – сказал Ковальчук.

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