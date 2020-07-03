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Сергей Ковальчук: «В команде коронавирус? Команда физически пока не готова. По игре вопросы будут?»
03.07.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук после матча против «Смолевичей» (3:3) прокомментировал обстановку в команде.
– Прежде всего, скажу спасибо ребятам. К сожалению, не выиграли. Ехали за победой.
- Перед матчем
– Вопросы по игре.
- Команда просела после 60 минут. Эти обстоятельства сказались?
– Какие?
- Коронавирус в команде.
– Команда физически пока не готова. Не все проходили этот микроцикл.
- Как команду будете приводить в чувства? Будут ли еще какие-то обследования?
– Об игре. По-моему, клуб
-
– Я не знаю, кто вам это сказал. По игре вопросы будут? – сказал Ковальчук.
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук после матча против «Смолевичей» (3:3) прокомментировал обстановку в команде.
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