Коронавирус: почти 50 тысяч белорусов вылечились

В Беларуси на 3 июля выздоровели и выписаны 49 тыс. 909 пациентов, всего в стране зарегистрированы 62 тысячи 997 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 412 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - заявили в ведомстве.

Всего проведено 1 млн 43 тысячи 876 тестов, сообщается в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.

Между тем, в соответствии с приказом Минздрава № 690 от 1 июля, со среднетяжёлой и тяжёлой формой коронавируса госпитализировать теперь будут только при определенных условиях. Например, при наличии "отягчающих факторов": других заболеваний, возрасте более 55 лет, потребности в гидроксихлорахине, остром распираторном дистресс-синдроме.

Есть еще два нововведения: для постановки диагноза теперь будет достаточно одного теста и симптомов, кроме того, обещают тестировать всех при плановых операциях.

Сообщается также о снятии ограничений для водителей-дальнобойщиков, которые едут транзитом через Беларусь, и возвращении медучереждений к работе в обычном режиме.