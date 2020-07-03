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Коронавирус: почти 50 тысяч белорусов вылечились

04.07.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси на 3 июля выздоровели и выписаны 49 тыс. 909 пациентов, всего в стране зарегистрированы 62 тысячи 997 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 412 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - заявили в ведомстве.

Всего проведено 1 млн 43 тысячи 876 тестов, сообщается в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.

Между тем, в соответствии с приказом Минздрава № 690 от 1 июля, со среднетяжёлой и тяжёлой формой коронавируса госпитализировать теперь будут только при определенных условиях. Например, при наличии "отягчающих факторов": других заболеваний, возрасте более 55 лет, потребности в гидроксихлорахине, остром распираторном дистресс-синдроме.

Есть еще два нововведения: для постановки диагноза теперь будет достаточно одного теста и симптомов, кроме того, обещают тестировать всех при плановых операциях.

Сообщается также о снятии ограничений для водителей-дальнобойщиков, которые едут транзитом через Беларусь, и возвращении медучереждений к работе в обычном режиме.

В борьбе с коронавируом Беларусь продемонстрировала «политическое здравомыслие и народную мудрость», заявил Александр Лукашенко 2 июля. Он заявил, что Беларусь победила. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал экстренное заявление, в котором предупредил, что пандемия коронавируса распространяется ускоренными темпами, хоть некоторые страны сделали все для его замедления.

 
 
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В Беларуси на 3 июля выздоровели и выписаны 49 тыс. 909 пациентов, всего в стране зарегистрированы 62 тысячи 997 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в...
 
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