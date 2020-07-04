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Горисполком в Витебске возобновил личный прием в кабинетах чиновников. Но есть и альтернатива

04.07.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководство Витебского горисполкома и начальники его отделов возобновили личный прием граждан. Это связано «со значительным улучшением эпидемиологической обстановки в городе», объясняет сайт городской администрации.

На личный прием к руководству горисполкома можно записаться по телефонам: 8 0212 33-62-70 и 8 0212 33-62-49.

Однако идти на прием к чиновникам к ним кабинет необязательно. У горожан по-прежнему остается возможность дистанционного общения с ними — по телефону.

Напомним, на дистанционный прием горисполком перешел три месяца назад, с 1 апреля — в связи с эпидемией коронавируса.

 
 
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Напомним, на дистанционный прием горисполком перешел три месяца назад, с 1 апреля - в связи с эпидемией коронавируса.
 
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