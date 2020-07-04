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Горисполком в Витебске возобновил личный прием в кабинетах чиновников. Но есть и альтернатива
04.07.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководство Витебского горисполкома и начальники его отделов возобновили личный прием граждан. Это связано «со значительным улучшением эпидемиологической обстановки в городе»,
На личный прием к руководству горисполкома можно записаться по телефонам: 8 0212 33-62-70 и 8 0212 33-62-49.
Однако идти на прием к чиновникам к ним кабинет необязательно. У горожан по-прежнему остается возможность дистанционного общения с ними — по телефону.
Напомним, на дистанционный прием горисполком
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Напомним, на дистанционный прием горисполком перешел три месяца назад, с 1 апреля - в связи с эпидемией коронавируса.
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