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Лаптев признан лучшим футболистом июня в чемпионате Беларуси

04.07.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По результатам голосования среди журналистов ведущих белорусских изданий, лучшим игроком июня в чемпионате Беларуси стал нападающий брестского «Динамо» Денис Лаптев.

В июне брестское «Динамо» провело четыре матча в высшей лиге против «Минска» (6:1), «Торпедо-БелАЗа» (2:0), «Городеи» (3:1) и «Немана» (0:1). Лаптев принял участие во всех четырех встречах, забил четыре гола и оформил два ассиста.

Всего в нынешнем сезоне на счету Лаптева 6 мячей и 3 ассистентских балла в 13 играх чемпионата Беларуси. Подробную статистику 28-летнего футболиста смотрите здесь.

Отметим, что Лаптев пропусти матч против «Смолевичей» (3:3) из-за вспышки коронавируса в клубе. Подозрения на коронавирус существуют как минимум у шести футболистов, в том числе у форварда.

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Теги: Минск
 
 
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По результатам голосования среди журналистов ведущих белорусских изданий, лучшим игроком июня в чемпионате Беларуси стал нападающий брестского «Динамо» Денис...
 
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