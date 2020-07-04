|
Лаптев признан лучшим футболистом июня в чемпионате Беларуси
04.07.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По результатам голосования среди журналистов ведущих белорусских изданий, лучшим игроком июня в чемпионате Беларуси стал нападающий брестского
В июне брестское «Динамо» провело четыре матча в высшей лиге против
Всего в нынешнем сезоне на счету Лаптева 6 мячей и 3 ассистентских балла в 13 играх чемпионата Беларуси. Подробную статистику 28-летнего футболиста смотрите
Отметим, что Лаптев пропусти матч против «Смолевичей» (3:3) из-за вспышки коронавируса в клубе. Подозрения на коронавирус существуют как минимум у шести футболистов, в том числе у форварда.
Широчайшая линия на высшую лигуи не только! Эти кэфы приятно удивят
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам голосования среди журналистов ведущих белорусских изданий, лучшим игроком июня в чемпионате Беларуси стал нападающий брестского «Динамо» Денис...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)