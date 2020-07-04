Лаптев признан лучшим футболистом июня в чемпионате Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

По результатам голосования среди журналистов ведущих белорусских изданий, лучшим игроком июня в чемпионате Беларуси стал нападающий брестского .

В июне брестское «Динамо» провело четыре матча в высшей лиге против (6:1), (2:0), «Городеи» (3:1) и «Немана» (0:1). Лаптев принял участие во всех четырех встречах, забил четыре гола и оформил два ассиста.

Всего в нынешнем сезоне на счету Лаптева 6 мячей и 3 ассистентских балла в 13 играх чемпионата Беларуси. Подробную статистику 28-летнего футболиста смотрите здесь .

Отметим, что Лаптев пропусти матч против «Смолевичей» (3:3) из-за вспышки коронавируса в клубе. Подозрения на коронавирус существуют как минимум у шести футболистов, в том числе у форварда.

Широчайшая линия на высшую лигуи не только! Эти кэфы приятно удивят