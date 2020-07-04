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Ходасевич о пандемии коронавируса: «У АБФФ твердая позиция, что нужно играть. К чему это приведет не знаю, но это очень странный чемпионат»
04.07.2020 11:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
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Ходасевич о пандемии коронавируса: «У АБФФ твердая позиция, что нужно играть. К чему это приведет не знаю, но это очень странный чемпионат»
Белорусский журналист Николай Ходасевич в новом выпуске на канале «ЧестнОК» поделился мнением о переносах матчей во время коронавируса.
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