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Ходасевич о пандемии коронавируса: «У АБФФ твердая позиция, что нужно играть. К чему это приведет не знаю, но это очень странный чемпионат»

04.07.2020 11:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич в новом выпуске на канале «ЧестнОК» поделился мнением о переносах матчей во время коронавируса.

«И до брестского «Динамо» не было переносов. Отказывали «Торпедо-БелАЗу», «Ислочи». У АБФФ твердая позиция, что нужно играть. К чему это приведет не знаю, но это очень странный чемпионат. В конце, когда тренеры будут подводить итоги, они на этот факт будут обращать внимание. Спад той или иной команды связан с тем, что выпадают игроки», – сказал Ходасевич.

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Теги: Брест
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич в новом выпуске на канале «ЧестнОК» поделился мнением о переносах матчей во время коронавируса.
 
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