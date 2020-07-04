Ходасевич о пандемии коронавируса: «У АБФФ твердая позиция, что нужно играть. К чему это приведет не знаю, но это очень странный чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист в новом выпуске на канале «ЧестнОК» поделился мнением о переносах матчей во время коронавируса.

«И до брестского «Динамо» не было переносов. Отказывали , . У АБФФ твердая позиция, что нужно играть. К чему это приведет не знаю, но это очень странный чемпионат. В конце, когда тренеры будут подводить итоги, они на этот факт будут обращать внимание. Спад той или иной команды связан с тем, что выпадают игроки», – сказал Ходасевич.

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