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Артем Милевский: «Сыграли так, как сыграли. Плюс такие моменты в матче. Не знаю, как их комментировать»

04.07.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Артем Милевский в новом выпуске на канале «ЧестнОК» прокомментировал результат матча со «Смолевичами» (3:3).

«Нормальная атмосфера была. Дождик упал перед игрой, поле было хорошее. 2:0 в нашу пользу перед перерывом. Так получилось, что 3:3 закончили.

Сыграли так, как сыграли. Хотелось выиграть, не хватило немножко. Плюс такие моменты в игре. Не знаю, как их комментировать. Или лучше не комментировать. Видишь, слежу за каждым словом», – сказал Милевский.

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Теги: Брест
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Артем Милевский в новом выпуске на канале «ЧестнОК» прокомментировал результат матча со «Смолевичами» (3:3).
 
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