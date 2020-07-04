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Артем Милевский: «Сыграли так, как сыграли. Плюс такие моменты в матче. Не знаю, как их комментировать»
04.07.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо»
«Нормальная атмосфера была. Дождик упал перед игрой, поле было хорошее. 2:0 в нашу пользу перед перерывом. Так получилось, что 3:3 закончили.
Сыграли так, как сыграли. Хотелось выиграть, не хватило немножко. Плюс такие моменты в игре. Не знаю, как их комментировать. Или лучше не комментировать. Видишь, слежу за каждым словом», – сказал Милевский.
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Артем Милевский: «Сыграли так, как сыграли. Плюс такие моменты в матче. Не знаю, как их комментировать»
Полузащитник брестского «Динамо» Артем Милевский в новом выпуске на канале «ЧестнОК» прокомментировал результат матча со «Смолевичами» (3:3).
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