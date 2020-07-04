Артем Милевский: «Сыграли так, как сыграли. Плюс такие моменты в матче. Не знаю, как их комментировать»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» в новом выпуске на канале «ЧестнОК» прокомментировал результат матча со «Смолевичами» (3:3).

«Нормальная атмосфера была. Дождик упал перед игрой, поле было хорошее. 2:0 в нашу пользу перед перерывом. Так получилось, что 3:3 закончили.

Сыграли так, как сыграли. Хотелось выиграть, не хватило немножко. Плюс такие моменты в игре. Не знаю, как их комментировать. Или лучше не комментировать. Видишь, слежу за каждым словом», – сказал Милевский.

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