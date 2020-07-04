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Российский рубль уходит в отрыв. Он упал до минимума с конца мая

04.07.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

novostipmr.com

Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Они же опускаются в связи с ускорившимся ростом числа заразившихся COVID-19 в США, а также на фоне сообщений об угрозе С. Аравии вновь начать ценовую войну на нефтяном рынке.

Курс доллара расчетами на «завтра» по состоянию на 23:07 мск вырос на 84 росс. копеек, до 71,39 росс. рубля, курс евро — на 94 росс. копеек, до 80,2675 росс. рубля, следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов доллар поднимался до 71,6675 росс. рубля — максимума с 25 мая, евро — до 80,5775 росс. рубля, максимума с 6 мая, пишет РБК.

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть. Нефть марки Brent с продажей в сентябре подешевела на 0,86%, до 42,77 долларов за баррель, стоимость августовских фьючерсов нефти WTI снизилась на 0,37%, до 40,28 долларов, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США. В частности, накануне, 2 июля, в США был установлен антирекорд по числу новых заразившихся за день — за сутки в стране коронавирус выявили у более 50 тыс. человек, по данным проекта COVID Tracking Project.

Помимо этого, влияние на стоимость нефти могло оказать и заявление саудитов. По данным WSJ, они пообещали начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены соглашения по сокращению добычи нефти не компенсируют несоблюдение квот.

Это произошло после того, как саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд поставил ультиматум Анголе и Нигерии, потребовав от представителей этих стран озвучить четкий план по сокращению добычи нефти. Однако те сообщили, что не готовы взять на себя конкретные обязательства по ограничению объемов производства. Тогда Саудовская Аравия в ответ заявила о готовности вновь начать продавать нефть по сниженной цене, что нанесет ущерб экономикам Анголы и Нигерии, сообщила WSJ.

 

 
 
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Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Они же опускаются в связи с ускорившимся ростом числа заразившихся COVID-19 в США, а также на фоне сообщений об угрозе С....
 
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