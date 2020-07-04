Сводка Минздрава на 4 июня: 273 заболевших и 6 смертей

За прошедшие сутки в Беларуси от коронавируса умерло 6 человек, количество новых заражений – 273.

По состоянию на 4 июня в стране общее число зараженных составило 63270 человек, прирост заболевших уменьшился на 26 (3 июня было 299).

За все время пандемии зафиксировано 418 летальных исходов. По данным Минздрава, это пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 50 тыс. 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 3 июля - 49 тыс. 909). Прирост выписавшихся за сутки составил 760 человек (1171 человек на 3 июня).

Всего проведено 1 млн 59 тыс. 299 тестов на коронавирусную инфекцию (на 3 июля - 1 млн 43 тыс. 876 тестов).