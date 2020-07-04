Сергей Ясинский: «У Скитова и у Жулио 4 дня назад поднялась температура. В понедельник мы им сделаем тест на коронавирус»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» сообщил, что у и Жулио Сезара есть подозрение на коронавирус, передает «Прессбол». Напомним, что сегодня сыграл вничью с «Городеей» (2:2).

- Не кажется ли вам, что осторожность сыграла с ваши плохую шутку? В конце матча убрали двух атакующих игроков и выпустили разрушителей.

– Там я лично отвечал на действия своего коллеги. Он выпустил рослого нападающего и соперник перешел на упрощенную манеру игры — на верховые передачи. Нам надо было усиление в этой зоне для борьбы с верховыми передачами соперника. Здесь все понятно.

Впереди нам не надо было сегодня много футболистов вверху, а нужен был правильный контроль мяча в середине поля. Для этого подошел Вандерсон и тем более его нужно возвращать в игру. Как еще это сделать, не играя? Два моих опорных полузащитника меня полностью устраивали. Их игра была близка к идеальной — их менять не было смысла.

- Скитова сегодня не было в заявке. В чем проблема?

– У него и у Жулио четыре дня назад поднялась температура, и мы решили их изолировать. Температура прошла, но из соображений безопасности мы их оградили. В понедельник мы им сделаем тест на коронавирус, а там будем видеть. Они готовы уже играть, но нужно подождать.

Раньше, когда болели гриппом, к этому проще относились, но в условиях пандемии, хотя она и пошла на спад, мы перестраховываемся. Скитов, думаю, в следующей игре будет готов, если тест будет в порядке, – сказал Ясинский.

Ранее сообщалось, что у игроков брестского «Динамо» Игнатовича, Садовского, Хачериди и Юзепчука также есть подозрение на коронавирус. А Александр Нойок был в больнице, но сейчас находится дома.

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