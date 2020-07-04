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Всплеск заболеваемости COVID-19 в Казахстане

04.07.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Не везде ситуация с заболеваемостью, что называется, выравнивается. Кое-где даже наоборот. В Казахстане зафиксирован суточный рекорд по количеству заразившихся коронавирусом - это 1 тысяча 644 человека. На фоне всплеска заболеваемости Казахстан с завтрашнего дня возвращается к ряду ограничений. В стране будут закрыты салоны красоты, спортзалы, фитнес-центры, крытые рынки, развлекательные и религиозные объекты, детские сады и летние лагеря.

Власти Каталонии из-за новой вспышки COVID на северо-востоке Испании ввели карантин в районе Сегрия. Там живут около 200 тысяч человек. Въезд и выезд из региона без специального разрешения запрещен, на дорогах появились контрольно-пропускные пункты.

 
 
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Не везде ситуация с заболеваемостью, что называется, выравнивается. Кое-где даже наоборот. В Казахстане зафиксирован суточный рекорд по количеству заразившихся...
 
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