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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всплеск заболеваемости COVID-19 в Казахстане Не везде ситуация с заболеваемостью, что называется, выравнивается. Кое-где даже наоборот. В Казахстане зафиксирован суточный рекорд по количеству заразившихся...

Не везде ситуация с заболеваемостью, что называется, выравнивается. Кое-где даже наоборот. В Казахстане зафиксирован суточный рекорд по количеству заразившихся коронавирусом - это 1 тысяча 644 человека. На фоне всплеска заболеваемости Казахстан с завтрашнего дня возвращается к ряду ограничений. В стране будут закрыты салоны красоты, спортзалы, фитнес-центры, крытые рынки, развлекательные и религиозные объекты, детские сады и летние лагеря.Власти Каталонии из-за новой вспышки COVID на северо-востоке Испании ввели карантин в районе Сегрия. Там живут около 200 тысяч человек. Въезд и выезд из региона без специального разрешения запрещен, на дорогах появились контрольно-пропускные пункты.