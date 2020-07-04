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Директор «Бреста» Сушко о выборах: «Как сказал Конфуций: «Врагам желают жить в эпоху перемен»

04.07.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Директор ХК «Брест» Сергей Сушко поделился мнением о предстоящих выборах.

– А что вы можете сказать о последних событиях в стране, связанных с коронавирусом и предвыборной кампанией?

– Мы живем в обществе и не можем быть изолированными от всех. Наша команда серьезно относится к этой теме, поэтому на сборы мы брали защитные средства. Очень серьезно относимся к социальному дистанцированию и мерам предосторожности. Мы воспринимаем это как мировую проблему, которую нельзя обойти стороной.

Что касается предвыборной кампании: мы все граждане Беларуси и хотим только лучшего, но как сказал Конфуций: «Врагам желают жить в эпоху перемен». Хочу привести в пример свой город Брест. Здесь было сделано очень много за десятилетия: появились новые микрорайоны, дороги, «Западный обход».

Никто не мог подумать, что он когда-то будет воплощен в жизнь. А по спортивной инфраструктуре Бресту могут позавидовать не только многие города Беларуси, но и даже наши соседи. Рядом с нашим Ледовым расположен манеж, диспансер, Дворец водных видов спорта и Гребной канал – для любого вида спорта у нас все есть.

Я не думаю, что есть много стран, где уделяется такое пристальное внимание спорту со стороны государства. Не хочу говорить за других людей и те сферы, в которых я не очень сильно понимаю, но могу сказать за себя и свою семью. Мои сыновья выросли в то время, когда Беларусь получила независимость. Страна дала им очень много в плане образования, хоккейного обучения и помогала добиваться нужного результата. Каждый человек сам должен ставить перед собой цели и пытаться их достичь, а не надеяться, что кто-то придет и решит все проблемы – так не бывает.

Мне нравится, что все условия для достижения наивысших спортивных результатов в Беларуси созданы, – сказал Сушко.

Гид по топ-футболу на этой неделе: «Барса» верит, что «Реал» споткнется (2 трудных матча), Клопп едет к Пепу, а в Италии «Аталанта» отказывается скучать

 
Теги: Брест
 
 
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 Директор ХК «Брест» Сергей Сушко поделился мнением о предстоящих выборах.
 
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