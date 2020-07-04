Артем Милевский: «Кто на больничке – здоровья! Вы мужики! Но я так понимаю, что многим это параллельно. У меня плюс 14 дней изоляции»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» сообщил в своем Instagram о том, что будет находиться 14 дней на самоизоляции.

– Передаю все нашим привет! Кто на больничке, от души здоровья! Вы мужики!

Ну я так понимаю, многим параллельно. У меня плюс 14 дней самоизоляции, с сегодняшнего дня. 2020 – темные времена, – написал Милевский.

Ранее сообщалось, что у игроков брестского «Динамо» Игнатовича, Садовского, Хачериди и Юзепчука есть подозрение на коронавирус. А Александр Нойок был в больнице, но сейчас находится дома.

На 4 июля в Беларуси зарегистрировано 63 270 случаев COVID-19, умерли 418 пациентов, выздоровели и выписаны 50 669 человек.

Лукашенко о коронавирусе: «Уже сегодня можно сказать: мы победили»

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