Хабиб Нурмагомедов впервые отреагировал на смерть отца

Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца, которые состоялись сегодня ночью в Дагестане, поблагодарил за помощь главу Чечни. Видео разговора доступно в Instagram новостного портала News095.

«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы», — заявил Нурмагомедов.