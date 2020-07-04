|
Хабиб Нурмагомедов впервые отреагировал на смерть отца
05.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца, которые состоялись сегодня ночью в Дагестане, поблагодарил за помощь главу Чечни. Видео разговора доступно в Instagram новостного портала News095.
«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы», — заявил Нурмагомедов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)