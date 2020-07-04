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Хабиб Нурмагомедов впервые отреагировал на смерть отца

05.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца, которые состоялись сегодня ночью в Дагестане, поблагодарил за помощь главу Чечни. Видео разговора доступно в Instagram новостного портала News095.

«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы», — заявил Нурмагомедов.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца, которые состоялись сегодня ночью в Дагестане, поблагодарил за помощь главу Чечни....
 
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