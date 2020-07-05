У трех игроков «Городеи» обнаружен коронавирус. Сазонович находится на ИВЛ

Источник материала: Tribuna.com

По сведениям «Прессбола» , у трех игроков «Городеи» обнаружен коронавирус.

Среди них – полузащитники и . Причем Сазонович находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в брестском «Динамо». Большая часть игроков основного состава находится или на самоизоляции, или ожидает результаты тестов на коронавирус.

Лукашенко объявил о победе над коронавирусом – в брестском «Динамо» началась вспышка. Грустный повод, но в комментариях шутят

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