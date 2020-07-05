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У трех игроков «Городеи» обнаружен коронавирус. Сазонович находится на ИВЛ
05.07.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По сведениям
Среди них – полузащитники
Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в брестском «Динамо». Большая часть игроков основного состава находится или на самоизоляции, или ожидает результаты тестов на коронавирус.
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По сведениям «Прессбола», у трех игроков «Городеи» обнаружен коронавирус.
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