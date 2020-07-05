ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У трех игроков «Городеи» обнаружен коронавирус. Сазонович находится на ИВЛ

05.07.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

По сведениям «Прессбола», у трех игроков «Городеи» обнаружен коронавирус.

Среди них – полузащитники Станислав Сазонович и Андрей Сорокин. Причем Сазонович находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в брестском «Динамо». Большая часть игроков основного состава находится или на самоизоляции, или ожидает результаты тестов на коронавирус.

Лукашенко объявил о победе над коронавирусом – в брестском «Динамо» началась вспышка. Грустный повод, но в комментариях шутят

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям «Прессбола», у трех игроков «Городеи» обнаружен коронавирус.
 
Новости дня
Новости
 
В Израиле резко увеличились число заболевших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец
05.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика