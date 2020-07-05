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Милевский и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом. Нойок, Игнатович и Юзепчук – в больнице

06.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 15 человек.

Футболистов в этом списке 10 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.

Отметим, что Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами». Тест им был сделал только после игры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что АБФФ отказала «Динамо» в переносе игры со «Смолевичами». Ожидается, что со «Слуцком» в следующем туре сыграет дублирующий состав.

После чемпионства на Брест обрушилась куча неудач: пострадали от коронавируса, проблемы с финансами и поражения от БАТЭ

 
Теги: Брест
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 15 человек.
 
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