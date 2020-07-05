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Милевский и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом. Нойок, Игнатович и Юзепчук – в больнице
06.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, общее количество зараженных коронавирусом в брестском
Футболистов в этом списке 10 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.
Отметим, что Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами». Тест им был сделал только после игры.
Напомним, ранее сообщалось о том, что
После чемпионства на Брест обрушилась куча неудач: пострадали от коронавируса, проблемы с финансами и поражения от БАТЭ
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Милевский и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом. Нойок, Игнатович и Юзепчук – в больнице
Как стало известно Tribuna.com, общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 15 человек.
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