Милевский и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом. Нойок, Игнатович и Юзепчук – в больнице

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, общее количество зараженных коронавирусом в брестском достигло 15 человек.

Футболистов в этом списке 10 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.

Отметим, что Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами». Тест им был сделал только после игры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что отказала «Динамо» в переносе игры со «Смолевичами». Ожидается, что со в следующем туре сыграет дублирующий состав.

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