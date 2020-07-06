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Пресс-служба «Городеи»: «У Сазоновича диагностирована 2-сторонняя пневмония, он не находится и не находился на ИВЛ»
06.07.2020 10:27 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба «Городеи» выступила с обращением в связи с появившейся информацией о вспышке коронавируса в команде.
«В связи с вопросами представителей СМИ о самочувствии игроков команды, информируем: у полузащитника
Полузащитник Сергей Пушняков с подтвержденным
Полузащитник Андрей Сорокин с высокой температурой получает лечение в домашних условиях.
Желаем парням скорейшего выздоровления!» – сообщает
Во вторник игроки, тренерский штаб и администрация «Городеи» пройдут экспресс- тест на COVID-19.
Ранее «Прессбол»
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Пресс-служба «Городеи»: «У Сазоновича диагностирована 2-сторонняя пневмония, он не находится и не находился на ИВЛ»
Пресс-служба «Городеи» выступила с обращением в связи с появившейся информацией о вспышке коронавируса в команде.
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