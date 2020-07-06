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Пресс-служба «Городеи»: «У Сазоновича диагностирована 2-сторонняя пневмония, он не находится и не находился на ИВЛ»

06.07.2020 10:27 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба «Городеи» выступила с обращением в связи с появившейся информацией о вспышке коронавируса в команде.

«В связи с вопросами представителей СМИ о самочувствии игроков команды, информируем: у полузащитника Станислава Сазоновича диагностирована 2-сторонняя пневмония, он не находится и не находился на искусственной вентиляции легких, проходит лечение в больнице. На данный момент состояние стабильно удовлетворительное, температуры нет.

Полузащитник Сергей Пушняков с подтвержденным COVID-19 находится дома на самоизоляции, заболевание протекает без симптомов, состояние хорошее.

Полузащитник Андрей Сорокин с высокой температурой получает лечение в домашних условиях.

Желаем парням скорейшего выздоровления!» – сообщает пресс-служба клуба.

Во вторник игроки, тренерский штаб и администрация «Городеи» пройдут экспресс- тест на COVID-19.

Ранее «Прессбол» сообщал, что у трех игроков «Городеи» обнаружен коронавирус, а полузащитник Станислав Сазонович находится на ИВЛ.

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Пресс-служба «Городеи» выступила с обращением в связи с появившейся информацией о вспышке коронавируса в команде.
 
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