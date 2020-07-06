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Костевич: Вынужденная неполная занятость выросла в четыре раза в мае
06.07.2020 09:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sb.by
Глава министерства труда и соцзащиты рассказала о ситуации на рынке труда в период пандемии.
В интервью
Вместе с тем Костевич отметила, что крупный и средний бизнес не прибегал к массовым увольнениям или необоснованным увольнениям. "Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса и увидели, что 70% уволенных - по соглашению сторон», - пояснила министр. Нарушения трудового законодательства при увольнениях, по ее словам, носили единичный характер.
Однако при этом "увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы». К этой мере наниматели прибегали ради сохранения рабочих мест. Так, в мае вынужденная неполная занятость выросла в четыре раза. Костевич назвала такую позицию нанимателей «социально ответственной», ведь благодаря введению режима неполной занятости удалось сохранить кадры.
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Глава министерства труда и соцзащиты рассказала о ситуации на рынке труда в период пандемии.
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