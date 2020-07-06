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Костевич: Вынужденная неполная занятость выросла в четыре раза в мае

06.07.2020 09:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sb.by

Глава министерства труда и соцзащиты рассказала о ситуации на рынке труда в период пандемии.

В интервью СТВ Костевич назвала ситуацию управляемой. По ее словам, в  январе - марте показатель занятости был на уровне прошлогоднего. В апреле-мае в связи с пандемией коронавируса ситуация стала меняться. Снижение числа занятых в экономике Костевич оценила в 0,2% по итогам января-мая.

Вместе с тем Костевич отметила, что крупный и средний бизнес не прибегал к массовым увольнениям или необоснованным увольнениям. "Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса и увидели, что 70% уволенных - по соглашению сторон», - пояснила министр. Нарушения трудового законодательства при увольнениях, по ее словам, носили единичный характер.

Однако при этом "увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы». К этой мере наниматели прибегали ради сохранения рабочих мест. Так, в мае вынужденная неполная занятость выросла в четыре раза. Костевич назвала такую позицию нанимателей «социально ответственной», ведь благодаря введению режима неполной занятости удалось сохранить кадры.

 
 
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Глава министерства труда и соцзащиты рассказала о ситуации на рынке труда в период пандемии.
 
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