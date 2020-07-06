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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире Капитализация Tesla достигла 209 миллиардов долларов! Что сделало компанию Илона Маска самым дорогим автопроизводителем в мире. Tesla обогнала недавнего лидера -...

Капитализация Tesla достигла 209 миллиардов долларов! Что сделало компанию Илона Маска самым дорогим автопроизводителем в мире. Tesla обогнала недавнего лидера - японскую Toyota - примерно на $4 миллиарда долларов. Акции производителя электрокаров пошли в рост еще в начале этого года. Рыночная стоимость компании выросла, несмотря на то, что в мае она упала на 14 миллиардов долларов. Если говорить о продажах, то за прошлый год Toyota продала больше автомобилей, чем Tesla, и пока сохраняет за собой лидерство на рынке. Однако Илону Маску коронавирус не помеха: его прогноз по выпуску 500 тысяч электромобилей в этом году не изменился.