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Индия обошла Россию по заболеваемости коронавирусом

06.07.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: focus.ua

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились свыше 11,4 млн человек, из них более 533 тыс. скончались.

За последние сутки в России были выявлены 6 611 новых случаев заболевания, общее число подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 687 862 человек.

Лидером по число заражений, согласно данным университета, остаются США, где выявлено более 2,8 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,6 млн), Индия вышла на третье место (697,4 тыс.), Россия — на четвертом, на пятом месте — Перу (302 тыс.).

Более 230 ученых из 32 стран подписали открытое письмо в ВОЗ с просьбой пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом. Они заявляют, что, вопреки мнению ВОЗ, вирус может надолго задерживаться в воздухе, что создает дополнительную опасность для людей, передает РБК.
 

 
 
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По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились свыше 11,4 млн человек, из них более 533 тыс. скончались.
 
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