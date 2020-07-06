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Индия обошла Россию по заболеваемости коронавирусом
06.07.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: focus.ua
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились свыше 11,4 млн человек, из них более 533 тыс. скончались.
За последние сутки в России были выявлены 6 611 новых случаев заболевания, общее число подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 687 862 человек.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились свыше 11,4 млн человек, из них более 533 тыс. скончались.
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