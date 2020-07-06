Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оригинальный выход из кризисной ситуации нашли бельгийские пивовары Из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, сокращение объемов производства в отрасли составило не менее 30 %. При этом закрытие заведений привело к тому,...

Из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, сокращение объемов производства в отрасли составило не менее 30 %. При этом закрытие заведений привело к тому, что значительное количество пива испортилось. Производители решили противостоять напасти сообща и создали винокурню, где из пива с истекшим сроком годности производят водку, хранить которую можно десятилетия. Бельгийцы мечтают сделать этот бренд узнаваемым.