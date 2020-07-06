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Оригинальный выход из кризисной ситуации нашли бельгийские пивовары

06.07.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, сокращение объемов производства в отрасли  составило не менее 30 %. При этом закрытие заведений привело к тому, что значительное количество пива испортилось. Производители решили противостоять напасти сообща и создали  винокурню, где из пива с истекшим сроком годности производят водку, хранить которую можно десятилетия. Бельгийцы мечтают сделать этот бренд узнаваемым.
 
 
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Из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, сокращение объемов производства в отрасли  составило не менее 30 %. При этом закрытие заведений привело к тому,...
 
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