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Минздрав сообщил о новом снижении числа заболевших COVID-19
06.07.2020 15:34 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По последним данным белорусского Министерства здравоохранения, число новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в стране продолжает падать. Смертность в сутки остается на прежнем уровне.
По данным Минздрава на 6 июля, в Беларуси зарегистрировано 63 804 человека с положительным тестом на коронавирус (+250 новых случаев за сутки). Всего в Беларуси с начала эпидемии проведено 1 074 240 тестов. На территории страны за весь период наблюдений умерли 429 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией, отмечают в ведомстве. Таким образом, за сутки число умерших выросло на шесть человек.
Напомним, что за предыдущие сутки число умерших составило пять человек,
В мае заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 15 мая
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По последним данным белорусского Министерства здравоохранения, число новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в стране продолжает падать....
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