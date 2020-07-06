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Минздрав сообщил о новом снижении числа заболевших COVID-19

06.07.2020 15:34 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По последним данным белорусского Министерства здравоохранения, число новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в стране продолжает падать. Смертность в сутки остается на прежнем уровне.

По данным Минздрава на 6 июля, в Беларуси зарегистрировано 63 804 человека с положительным тестом на коронавирус (+250 новых случаев за сутки). Всего в Беларуси с начала эпидемии проведено 1 074 240 тестов. На территории страны за весь период наблюдений умерли 429 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией, отмечают в ведомстве. Таким образом, за сутки число умерших выросло на шесть человек.

Напомним, что за предыдущие сутки число умерших составило пять человек, сутками ранее - шесть умерших.

В мае заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 15 мая заявила, что Беларусь вышла на плато по числу заболевших. Резкое снижение заболеваемости, впрочем, началось позднее.

 
 
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По последним данным белорусского Министерства здравоохранения, число новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в стране продолжает падать....
 
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