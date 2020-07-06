Минздрав сообщил о новом снижении числа заболевших COVID-19

По последним данным белорусского Министерства здравоохранения, число новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в стране продолжает падать. Смертность в сутки остается на прежнем уровне.

По данным Минздрава на 6 июля, в Беларуси зарегистрировано 63 804 человека с положительным тестом на коронавирус (+250 новых случаев за сутки). Всего в Беларуси с начала эпидемии проведено 1 074 240 тестов. На территории страны за весь период наблюдений умерли 429 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией, отмечают в ведомстве. Таким образом, за сутки число умерших выросло на шесть человек.

Напомним, что за предыдущие сутки число умерших составило пять человек, сутками ранее - шесть умерших.