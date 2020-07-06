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Зампредседателя Брестского горисполкома о вспышке коронавируса в «Динамо»: «Договорились с Базановым на эту тему переговорить»

06.07.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Виталий Щерба прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо».

– В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Следующий матч команда должна провести 10 июля на «Брестском». Городские власти будут предпринимать какие-то усилия, чтобы перенести игру?

– На сегодняшний момент мы над этой темой работаем. Но вообще хочу сказать, что управление спорта Брестского облисполкома занимается плотно этой темой. С председателем федерации футбола будут связываться. Договорились на эту тему переговорить.

– То есть власти города могут как-нибудь повлиять на решение АБФФ?

– Мы можем обратиться с инициативой. Конечно, город Брест заинтересован в хорошем выступлении своей команды. Это тоже, наверное, не совсем правильно, когда дублирующий состав будет играть с основными командами высшей лиги.

– Что-нибудь знаете о состоянии футболистов?

– Да, у футболистов – нормально.

– Ни у кого нет никаких осложнений?

– Нет, все хорошо.

– Месяц назад в городе официально был объявлен пик заболеваемости коронавируса. Насколько сейчас тяжелая ситуация?

– Ситуацию по коронавирусу у нас комментирует санитарная служба, у них есть официальная статистика. То, что знаю я: на сегодняшний день ситуация в городе управляемая и стабильная, – сказал Щерба.

Напомним, общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 16 человек.

Футболистов в этом списке 11 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Печенин, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.

Добавим, ранее сообщалось о том, что АБФФ отказала «Динамо» в переносе игры со «Смолевичами» (3:3). Ожидается, что со «Слуцком» в следующем туре сыграет дублирующий состав.

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Теги: Брест
 
 
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Заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Виталий Щерба прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо».
 
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АБФФ пока не комментирует ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо»
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