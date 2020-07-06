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Зампредседателя Брестского горисполкома о вспышке коронавируса в «Динамо»: «Договорились с Базановым на эту тему переговорить»
06.07.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Виталий Щерба прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо».
– В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Следующий матч команда должна провести 10 июля на
– На сегодняшний момент мы над этой темой работаем. Но вообще хочу сказать, что управление спорта Брестского облисполкома занимается плотно этой темой. С председателем федерации футбола будут связываться. Договорились на эту тему переговорить.
– То есть власти города могут как-нибудь повлиять на решение АБФФ?
– Мы можем обратиться с инициативой. Конечно, город Брест заинтересован в хорошем выступлении своей команды. Это тоже, наверное, не совсем правильно, когда дублирующий состав будет играть с основными командами высшей лиги.
– Что-нибудь знаете о состоянии футболистов?
– Да, у футболистов – нормально.
– Ни у кого нет никаких осложнений?
– Нет, все хорошо.
– Месяц назад в городе официально
– Ситуацию по коронавирусу у нас комментирует санитарная служба, у них есть официальная статистика. То, что знаю я: на сегодняшний день ситуация в городе управляемая и стабильная, – сказал Щерба.
Напомним, общее
Футболистов в этом списке 11 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Печенин, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.
Добавим, ранее сообщалось о том, что
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Зампредседателя Брестского горисполкома о вспышке коронавируса в «Динамо»: «Договорились с Базановым на эту тему переговорить»
Заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Виталий Щерба прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо».
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