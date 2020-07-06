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23 новых случая коронавируса выявлено у игроков НХЛ
06.07.2020 19:31 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заболевание выявлено еще у 23 игроков. Ранее лига
На понедельник, 6 июля, 396 хоккеистов приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана возобновления сезона
Открытие тренировочных лагерей планируется в середине июля.
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НХЛ опубликовала новые данные о результатах тестов на коронавирус у хоккеистов.
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