23 новых случая коронавируса выявлено у игроков НХЛ

Источник материала: Tribuna.com

НХЛ опубликовала новые данные о результатах тестов на коронавирус у хоккеистов.

Заболевание выявлено еще у 23 игроков. Ранее лига сообщала о 15 новых заболевших.

На понедельник, 6 июля, 396 хоккеистов приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана возобновления сезона

Открытие тренировочных лагерей планируется в середине июля.