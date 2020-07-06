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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели и выписаны 51 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 На сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 51 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирус". Зарегистрированы 63 804 человека с положительным...

На сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 51 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирус". Зарегистрированы 63 804 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего провели 1 074 240 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной инфекцией.